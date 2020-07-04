Xiaomi остановила рассылку европейской версии MIUI 12 на целый ряд флагманов 2019 года и популярные смартфоны 2020 года
Xiaomi одна из немногих компаний, обладающая гигантским парком смартфонов. Только среди актуальных моделей значатся более чем 50 аппаратов, которые всё ещё получают последние версии собственной прошивки. Однако, иногда случаются задержки, возникают проблемы и обнаруживаются ошибки, которые ведут к остановкам и даже прекращению рассылки тех или иных обновлений.
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Как стало известно, 3 июля была приостановлена рассылка стабильной версии MIUI 12 на целый ряд флагманских устройств 2019 года. Среди «счастливчиков» владельцы: Mi 9T, Mi 9 и Redmi Note 9, а также все вариации этих устройств. Как сообщается, причиной этого стал июльский патч безопасности, который содержит некие важные файлы, которые считаются гораздо критичнее, чем обновление до прошивки MIUI 12.
Отметим, что в Индии наблюдается обратная картина. Там сегодня утром началась активная рассылка новой прошивки на устройства Mi 9T/Redmi K20. Обновление стало доступно для большой части владельцев этих аппаратов. Точных сроков возобновления рассылки прошивки для стран Европы не сообщается. К сожалению, рассылка MIUI 12 затянулась гораздо на более продолжительные сроки, чем когда-либо. А ведь впереди ещё вторая, третья и четвёртая волны.
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