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Xiaomi сообщила подробности второй, третьей и четвёртой волны обновления MIUI 12 – в списке 30 популярных смартфонов 2018-2020-х годов

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Известно, что Xiaomi планирует распространение прошивки MIUI 12 волнами. Первая волна смартфонов уже получила обновление в целом ряде стран. К сожалению, Европа не входит в их число. В первую очередь это Индия и Китай, а также некоторый другие страны восточного региона. Есть информация, что уже 3 июля после окончания Праздника драконьих лодок владельцы нескольких популярных аппаратов 2019 года смогут получить долгожданное обновление.

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Отметим, что это капля в море. На самом деле за бортом находятся миллионы владельцев телефонов китайской компании. Сегодня в сеть просочилась информация о том, какие из них входят в первую волну, а кому стоит ждать обновления немного позднее. 

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Как видите, на трёх изображениях представлены далеко не все смартфоны. Общее количество устройств достигает 30 моделей, при этом ранние утечки свидетельствовали о как минимум 42 устройствах Xiaomi. Список явно не точный. Он ещё будет дополняться. Судя по всему, перед нами первые счастливчики. Важно понимать, что в отношение времени выхода прошивок на те или иные аппараты даже у самой Xiaomi нет точных данных. Информация сбивчивая и часто противоречивая. Всё что мы можем, это запастись терпением и ждать. К концу лета MIUI 12 получат все. 

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