Xiaomi объявила о начале рассылки обновления MIUI 12 на десятки смартфонов 2018-2020-х годов – список первых 20-ти моделей
Первая фаза рассылки новой прошивки MIUI 12 на актуальные смартфоны Xiaomi окончена. Стоит отметить, что китайская компания имеет очень запутанную сеть каналов рассылки, а также несколько региональных моделей, часть из которых получат прошивку гораздо позднее остальных. Именно поэтому выхода российской версии придётся немного подождать.
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Также недавно стало известно, что Xiaomi готовится ко второй волне, которая будет включать 42 аппарата. сегодня стало известно, что несколько из них уже начали получать новую прошивку MIUI 12. Важно понимать, что вторая волна представлена смартфонами 2018-2020-х годов. Это значит, что не все они получат прошивку на базе последней версии Android 10. Мало того, большая часть никогда не увидит Android 11, а многие не обновятся до MIUI 13. Итак, сегодня случайные пользователи следующих аппаратов начали получать новое обновление: Pocophone F1, Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7. Ниже ещё 17 устройств, получивших MIUI 12.
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При этом не стоит упускать, что 17 устройств уже работают на тестовой версии стабильной MIUI 12 на Android 10, что позволяет надеяться, что заявленные десятки телефонов начнут получать прошивку в самое ближайшее время. Ниже находится список 42 смартфонов, которым посчастливится получить новую MIUI 12 в ближайшие недели или месяц.
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