Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Несколько дней назад в сети появились официальные системные требования к самой ожидаемой игры года – Cyberpunk 2077. Если кратко, то в рекомендованных требованиях значится процессор Intel Core i7-10700K и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, а весь комплект вам обойдётся в 1 843 доллара. Пожалуй, перед нами самая прожорливая игра последних лет, аппетит которой окажется гораздо выше, чем сможет предложить любая карта текущего поколения.
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Ребята с сайта Нardwaretimes внимательно изучили проблему и сообщают, что не всё так плохо, как могло показаться на первый взгляд. В пример они приводят ещё одну популярную игру от CD Project – Ведьмак 3. Так вот, на момент её выхода, наиболее производительным решением была GeForce GTX 980, которая даже в разрешении 1080р на максимальных настройках графики не могла выжать стабильные 60 fps. Что и говорить о новом для тех лет разрешении 4К, где игра демонстрировала всего 22 кадра в секунду.
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рекламаВ качестве выхода предлагается несколько решений:
- Снизить разрешение, либо настройки графики. Это позволит запустить игру даже на середнячках текущего поколения, например, GeForce GTX 1660 SUPER или Radeon RX 5600 XT.
- Отключить трассировку лучей и продолжить эксперименты с настройками графики. Вполне возможно вы нащупаете необходимые параметры, которые позволят сохранить высокие графические настройки в разрешении 2К или даже 4К.
- Дождаться выхода видеокарт нового поколения. Radeon RX 6990 ХТ (Big Navi) и GeForce RTX 3080 Ti точно вытянут игру на ожидаемых 60fps@4К.
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