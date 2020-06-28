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Несколько дней назад в сети появились официальные системные требования к самой ожидаемой игры года – Cyberpunk 2077. Если кратко, то в рекомендованных требованиях значится процессор Intel Core i7-10700K и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, а весь комплект вам обойдётся в 1 843 доллара. Пожалуй, перед нами самая прожорливая игра последних лет, аппетит которой окажется гораздо выше, чем сможет предложить любая карта текущего поколения.

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Ребята с сайта Нardwaretimes внимательно изучили проблему и сообщают, что не всё так плохо, как могло показаться на первый взгляд. В пример они приводят ещё одну популярную игру от CD Project – Ведьмак 3. Так вот, на момент её выхода, наиболее производительным решением была GeForce GTX 980, которая даже в разрешении 1080р на максимальных настройках графики не могла выжать стабильные 60 fps. Что и говорить о новом для тех лет разрешении 4К, где игра демонстрировала всего 22 кадра в секунду.

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Эксперты сайта Нardwaretimes полагают, что покупатели Cyberpunk 2077 столкнуться с такой же проблемой. Дело в том, что разработчики CD Project делают масштабный проект, в который будут играть с интересом даже через несколько лет. Эксперты предполагают, что ни одна видеокарта текущего поколения (даже GeForce RTX 2080 Ti) не сможет вытянуть новые проект польской студии на стабильных 60fps@4К.

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