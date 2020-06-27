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Часто случается, что стоит только купить новую видеокарту, а уже через год она отказывается запускать игры на высоких графических настройках. Многие геймеры винят во всём кривую оптимизацию и намеренное ухудшение продукции. На самом же деле проблема в неправильном выборе, когда покупатель не ориентируется в ценах и наиболее оптимальном решении для тех и иных задач. Сегодня мы обратимся к экспертам сайта Рcgamesn, которые помогут нам в сложном деле выбора оптимальной видеокарты лета 2020 года.

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AMD Radeon RX 5700 XT. Оптимальный выбор. На самом деле у этой видеокарты есть только одна проблема – отсутствие трассировки лучей. Во всём остальном она оставляет далеко позади всех конкурентов из зелёного лагеря. Если вы хотите немого сэкономить, обратите внимание на младшую версию без приставки «ХТ». Она обеспечит вам стабильные 60 fps в разрешении 1080р во всех играх на максимальных настройках графики ещё несколько лет.

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Разумный выбор. Очень неплохая видеокарта с огромным потенциалом. Ей бы скинуть долларов 40, но пока производитель непреклонен. Карта тихая и мощная, выбирайте модель с правильным BIOS, который прибавляет данной модели не менее 7% производительности.

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER. Бестселлер года. Одна из самых сбалансированных видеокарт на рынке. Главными достоинствами этой видеокарты является высокая производительность и цена на уровне 250 долларов. Несмотря на то, что она проигрывает RX 5600 XT по скорости, модель от NVIDIA вызывает повышенный интерес прежде всего благодаря высокому доверию к бренду. Хотя, купив такую видеокарту, можно на несколько лет забыть об апгрейде компьютера.

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Лучшая видеокарта лета. Данная видеокарта имеет откровенно завышенную стоимость. Если вас это не смущает, смело покупайте. Она способна обеспечить вам невероятный игровой опыт и трассировку лучей. Возможно, время её ещё не пришло. После появления нового поколения видеокарт в конце года цена на неё неминуемо пойдёт вниз. Помните это, если у вас в планах покупка новой карты под новогоднюю елочку.