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После второго переноса Cyberpunk 2077, у многих их тех, кто ждал игру несколько лет, закрались сомнения относительно того, что она выйдет в срок. Как бы там ни было, сейчас дата начала продаж значится на 19 ноября текущего года, и у нас есть полные системные требования, к этой игре.

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Рекомендованные системные требования. К счастью разработчики ограничились только рекомендованными и минимальными требованиям, поскольку, напиши они оборудование, на котором можно будет раскрыть весь потенциал новой игры, многие бы уже сегодня отменили бы предзаказ. Как видите, для игры на максимальных настройках в разрешении 2К вам потребуется компьютер стоимостью 1 843 доллара. Кроме того, вызывает удивление выбор процессора, ведь 12-ядерный Ryzen 9 3900X практически не уступает процессору Core i7-10700K в играх, но значительно превосходит его во всём остальном. Не говоря уже об охлаждении для процессора за 149 долларов. Одной лишь заменой чипа на AMD можно было бы сэкономить на подобном пункте.

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Минимальные требования. Cyberpunk 2077 явно создавался с ориентиром под видеокарты NVIDIA. Здесь мы видим замену процессора на 6-ядерный Ryzen 6 3600, что является действительно разумным выбором за правильную цену. Что до видеокарты, то это GeForce RTX 2060, которая обладает неплохим игровым потенциалом. Скорее всего выбор пал на неё, поскольку разработчик игры хочет, чтобы у геймеров был доступ к трассировке лучей, впечатляющая реализация которой была недавно продемонстрирована. Данная сборка потребует от вас вложиться на 857 долларов. Это уже меньше. Но никто не знает, что за графика вас ждёт на таком разрешении: низкая или средне-высокая на 1080р.

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