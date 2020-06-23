Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 66% быстрее текущего флагмана – GeForce RTX 2080 Ti
Согласно последним утечкам, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться всего на 30% быстрее раференсной модели GeForce RTX 2080 Ti. Из того же источника мы знаем, что флагман следующего поколения получит 12 Гб памяти, работающей на тактовой частоте 21 000 МГц. Кому-то такая информация показалась слишком нереалистичной. Что же, сегодня у нас есть ещё парочка слухов, которые могут порадовать фанатов зелёного лагеря.
Первое, что нужно знать – видеокарта GeForce RTX 3080 Ti засветилась с памятью GGGR6, работающей на тактовой частоте 18 000 МГц. Это меньше, чем мы ожидали, но, вполне возможно, перед нами ранняя версия, а значит судить об окончательных тактовых частотах пока рано. Дополнительно сообщается о 5 376 ядрах и чипе, работающем на частоте 2 200 МГц. Отдельно указывается маркировка GA102, которая, как известно, принадлежит к флагманским чипам RTX 3000-й серии.
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рекламаНиже приводятся подсчёты, позволяющие проанализировать примерную производительность будущей видеокарты. Предполагается прирост производительности до 66% по сравнению с референсной версией GeForce RTX 2080 Ti. Это всё ещё не окончательные характеристики, но уже неплохо, ведь на прошлой неделе даже 30% казались лучше, чем ничего.
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