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Вторая половина 2020 года будет богата как на новые анонсы, так и на появление в продаже новых видеокарт и процессоров. Одним из наиболее ожидаемых решений станет карта Big Navi, которая должна вернуть AMD статус компании, способной производить флагманские решения. Предположительно, новинка получит название Radeon 6900ХТ, однако это может быть и другая маркировка. Известно также, что нас ждёт обновлённая графическая архитектура RDNA 2, которая ляжет в основу игровых приставок следующего поколения.

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Сегодня в патчах для Linux был обнаружен графический процессор под кодовым названием Sienna Cichlid. Есть все основания считать, что это именно Big Navi. Утверждается, что полная информация об этой видеокарте появится в коде Linux 5.9 уже в августе, при этом стабильный запуск случится не ранее осени 2020 года, что подтверждается предыдущей утечкой. GPU проходит под именем GFX1030, которое AMD использует для названия своих видеокарт серии RDNA 2.

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Есть сомнения относительно того, что это конечное название линейки. Вероятно, Sienna Cichlid – это внутреннее имя, хотя достоверных сведений на этот счёт нет. На новую видеокарту возлагаются большие надежды. Предполагается, что она получит большую площадь кристалла, что позволит ей быть в 2 раза быстрее текущего флагмана линейки - Radeon 5700 XT (примерно 505 мм2 против 255 мм2).

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