Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новые упоминания о видеокарте AMD Big Navi – название чипа и ориентировочные сроки выхода

для раздела Блоги
1
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вторая половина 2020 года будет богата как на новые анонсы, так и на появление в продаже новых видеокарт и процессоров. Одним из наиболее ожидаемых решений станет карта Big Navi, которая должна вернуть AMD статус компании, способной производить флагманские решения. Предположительно, новинка получит название Radeon 6900ХТ, однако это может быть и другая маркировка. Известно также, что нас ждёт обновлённая графическая архитектура RDNA 2, которая ляжет в основу игровых приставок следующего поколения. 

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Сегодня в патчах для Linux был обнаружен графический процессор под кодовым названием Sienna Cichlid. Есть все основания считать, что это именно Big Navi. Утверждается, что полная информация об этой видеокарте появится в коде Linux 5.9 уже в августе, при этом стабильный запуск случится не ранее осени 2020 года, что подтверждается предыдущей утечкой. GPU проходит под именем GFX1030, которое AMD использует для названия своих видеокарт серии RDNA 2. 

реклама


Есть сомнения относительно того, что это конечное название линейки. Вероятно, Sienna Cichlid – это внутреннее имя, хотя достоверных сведений на этот счёт нет. На новую видеокарту возлагаются большие надежды. Предполагается, что она получит большую площадь кристалла, что позволит ей быть в 2 раза быстрее текущего флагмана линейки - Radeon 5700 XT (примерно 505 мм2 против 255 мм2). 

реклама

Напомним, ранее появились сведения, что самая быстрая видеокарта Big Navi будет примерно на 30% быстрее GeForce RTX 2080 Ti, но уступит будущему флагману RTX 3080 Ti около 20%. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
2
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
55
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
83
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
132
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
72
9 устройств Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
2
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
263
Простой способ добавления трассировки лучей в любую игру на любой актуальной видеокарте – инструкция и пояснения для новичков
27
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
271
Новое обновление Windows 10 привело к массовой критической ошибке у некоторых владельцев видеокарт Nvidia
23
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
304
На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
13
Первая фотография RTX 3080 с завода TSMC
42
Лучшие SSD лета 2020 года на любой кошелёк по мнению экспертов Pcgamesn
33
Palit представила утилиту ThunderMaster для оптимизации видеокарт NVIDIA
22
6 флагманов OnePlus получили новую версию прошивки OxygenOS 10
4
GTX 1670 и GTX 1680 будут скоро представлены
24
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 80 долларов – лучшая цена на самую популярную модель 2020 года
5
Период бесплатного доступа в российской версии NVIDIA GeForce NOW продлён до конца лета
38
Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
15
В России три смартфона Huawei получат июньское обновление EMUI и Android до 10 версии
1
OnePlus 8 Pro рекордно подешевел – цена флагмана в начале лета упала на 290 долларов
1
Intel Core i7-10700K даже без активного охлаждения показывает отличную производительность при умеренных температурах
45

Популярные статьи

Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
133
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
55
Серия флагманских смартфонов HONOR 30 официально представлена в России
3
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
27
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
2
PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем яркие моменты PlayStation 4
4

Сейчас обсуждают

smaximaa
10:57
ты это, мозги свои позади оставил)
Процессор Intel с архитектурой Ice Lake и 24 ядрами отметился в SiSoftware Sandra
Legioner1804
10:55
Моя резервная 1650 super с помощью этой программы обошла 1660 super! Я уже за лицензией в очередь встал 😂
Palit представила утилиту ThunderMaster для оптимизации видеокарт NVIDIA
Zmey1945
10:54
Я про чешский будвайзер
Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
Legioner1804
10:53
Может и так. Только от техпроцесса мало что зависит в конечном итоге. Райзены на 7 нм до сих пор не могут сравниться с интеловскими 14 нм ++, как бы грустно это не звучало. По итогу техпроцесс - это в...
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Belkar Bitterleaf
10:52
Да там и картинок из статьи нету. Уже не первый вброс с отсылкой на слешликс, которого нет на слешликс.
GTX 1670 и GTX 1680 будут скоро представлены
Legioner1804
10:51
К тому времени я окончательно переведу все свои ПК на процессоры от красных. Что-то Интел совсем перестает радовать.
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
corvus
10:50
Что интересно, там есть строка "rename macro for VCN2.0 2.5 and 3.0". Если учесть, что последняя версия 2.1, что-то мне подсказывает, что это еще не вся история.
Sienna Cichlid: обозначение AMD Big Navi с архитектурой RDNA 2 показалось в коде Linux
timon55
10:48
Да конечно но выдавать по 3-4 обзора за неделю это только стахановцы могли уголь на гора выдавать,а так все не реально выглядит. Открещусь от Ваших комментариев по поводу моих высказываний,как говор...
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
Emil Maliev
10:48
Zelot держит руку на пульсе новостей, честно говоря еслиб не он тут новостей почти и не было бы. Zelot держись и не унывай критику от неадекватов не замечай. Всем не угодишь, радуй нас новостями и тре...
Новые упоминания о видеокарте AMD Big Navi – название чипа и ориентировочные сроки выхода
bakkewhite
10:45
Про 3300Х, который собственно конкурентом 10100 и является, ни слова.
Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем