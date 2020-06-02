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За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности

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Последние несколько лет доля настольной операционной системы Linux осталась стабильной, не превышая 2%. Временами случилась колебания в меньшую сторону, в результате чего количество компьютеров на этой ОС уменьшалось. Однако, в последние несколько месяцев происходит что-то необычное, поскольку доля Linux внезапно выросла более чем в 2 раза за два месяца. Если говорить точно, то рост составил 130%. 

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По итогам декабря 2019 года доля Linux была равна 1.5%. Ничего не предвещало изменений, поскольку за март пользователей этой ОС стало всего 1.36%. Резкий рост произошёл в апреле. когда количество пользователей вдруг увеличилось до 2.87%. Казалось, это случайность, и в мае всё придёт в норму. Однако количество рабочих станций на Linux только выросло, превысив 3.17%.

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Данные представлены аналитической компанией Netmarketshare

Аналитики предполагают, что это связано с тем, что многие люди вынуждены были установить на свои домашние компьютеры Linux, поскольку их рабочие обязанности предполагают именно эту ОС. Если это подтвердится, то в июне нас ждёт уменьшение доли Linux, поскольку всё больше людей возвращается на работу, так как карантин во многих странах снимают. Если же эта ОС снова прирастёт, то это будет новой тенденцией, с которой придётся считаться. Стоит отметить, что всё это очень сильно отразилось на доле Windows, которая просела на 2.5%, что стало самым большим падением за долгое время. По крайней мере, за 2019 и 2020 года доля Windows не опускалась ниже 88%.

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