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Совсем недавно стало известно о новой технологии ASRock – BFB, которая позволяет поднять тактовые частоты на процессорах Intel Core 9-го и 10-го поколений до + 1 000 МГц. Что самое главное, даже процессоры без приставки «К» смогут получить доступ к разгону, чего раньше не делал ни один производитель. На самом деле здесь нет ничего сверхъестественного, ведь BFB на самом деле не повышает тактовую частоту выше предельно допустимого значения – вместо этого позволяя ей оставаться на пиковых значениях как можно дольше.

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По сведениям источников, Asus решила внедрить похожую функцию на новых материнских платах для процессоров Intel Core 10-го поколения. Наиболее приятная новость заключается в том, что поддержку новой технологии получат материнские платы на чипсетах B460 и H470. Это значит, что, купив бюджетный Core i5-10400, можно установить его на недорогую материнскую плату и получить стабильно высокую тактовую частоту.

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Работать новая функция будет за счёт повышения TDP с 65 Вт до 125 Вт, значительно расширив предел мощности процессоров без разблокированного множителя. Ещё больших успехов можно будет достичь на материнской плате ROG Strix B460-F Gaming, значение TDP которой способно достигать 210 Вт. Как мы уточнили выше, данная уловка не является разгоном в чистом виде, но точно гарантирует геймерам повышенное количество fps. А, как и за счёт чего это происходит, никого не волнует, главное, чтобы система работала стабильно, а материнская плата служила как можно дольше.