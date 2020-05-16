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Одним из самых главных недостатков процессоров AMD Ryzen считаются низкие тактовые частоты. Что самое неприятное, вся линейка очень плохо поддаётся разгону. Это значит, что получить дополнительные 300+ МГц может лишь небольшой процент счастливчиков. Совсем по-другому себя ведут процессоры Intel. Даже относительно недорогой Core i5-9600К способен преодолеть планку в 5 ГГц на воздухе. Всё это позволяет синим лидировать в игровых дисциплинах, где даже производительный Ryzen 9 3900Х может уступать менее быстрым и дорогим Core i5.

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Здесь хорошо было бы рассказать о новой технологии, которая позволяет процессорам AMD неким чудесным образом получить несколько сотен МГц, но, увы, сегодня красные останутся без должного внимания. Как стало известно, новые материнские платы ASRock предлагают новую технологию Base Frequency Boost (BFB), которая способна увеличить разрыв между конкурентами, сделав его большим, как никогда. По заявлению производителя материнских плат, новая технология способна поднять TDP процессоров, одновременно с этим увеличить их производительность за счёт повышенных тактовых частот.

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Речь, конечно же, идёт о материнских платах на чипсете Z390 и Z490. По словам ASRock, благодаря новой технологии, удастся поднять тактовые частоты на 1 000 МГц. Цифра кажется невероятной. Но, это ещё не всё. После таких манипуляций TDP увеличится с 65 Вт до 125 Вт и выше. Что самое любопытное, технология отлично работает с процессорами с заблокированным множителем. Ясно, что для получения подобного буста придётся обзавестись новой системой охлаждения, но, если производитель не лукавит, оно того стоит. На данный момент заявлена поддержка процессоров Intel Core 9-го и 10-го поколений.