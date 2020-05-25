Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Ситуация с новыми процессорами Intel Core десятого поколения действительно запутанная. С одной стороны – они демонстрируют отличный прирост тактовых частот, с другой – это практически не влияет на производительность в играх. Особенно много вопросов вызвал 6-ядерный процессор Core i5-10400. В первых тестах он показал очень впечатляющие результаты, обходя конкурентов из красного лагеря как по цене, так и по производительности. Однако чуть позднее появились дополнительные тесты, которые поставили под сомнение эффективность нового короля бюджетных сборок для геймеров.
Всё дело в памяти. На самом деле покупатели Core i5-10400 никогда не обращают внимание на материнские платы серии «Z». Брать их просто бессмысленно, так как разгона всё равно не будет, а сэкономленные деньги лучше потратить на видеокарту. И здесь выяснилось, что большинство бюджетных материнских плат отказываются поддерживать память с тактовой частотой выше 2666 МГц.
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рекламаИменно здесь и скрывается корень проблемы. Если установить Core i5-10400 на дорогую материнскую плату с памятью 3400 МГц и выше, то он начинает раскрывать свой игровой потенциал. Если же вы планируете экономить, то новинка уступает всем актуальным процессорам AMD, лишь немного обходя Ryzen 5 1600. Выводы делать пока рано. Возможно, Intel выпустит обновление для BIOS, позволив решить данную проблему. Вот только пока покупка подобного процессора выглядит крайне неоправданной.
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