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Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах

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Ситуация с новыми процессорами Intel Core десятого поколения действительно запутанная. С одной стороны – они демонстрируют отличный прирост тактовых частот, с другой – это практически не влияет на производительность в играх. Особенно много вопросов вызвал 6-ядерный процессор Core i5-10400. В первых тестах он показал очень впечатляющие результаты, обходя конкурентов из красного лагеря как по цене, так и по производительности. Однако чуть позднее появились дополнительные тесты, которые поставили под сомнение эффективность нового короля бюджетных сборок для геймеров.

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Всё дело в памяти. На самом деле покупатели Core i5-10400 никогда не обращают внимание на материнские платы серии «Z». Брать их просто бессмысленно, так как разгона всё равно не будет, а сэкономленные деньги лучше потратить на видеокарту. И здесь выяснилось, что большинство бюджетных материнских плат отказываются поддерживать память с тактовой частотой выше 2666 МГц. 

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Именно здесь и скрывается корень проблемы. Если установить Core i5-10400 на дорогую материнскую плату с памятью 3400 МГц и выше, то он начинает раскрывать свой игровой потенциал. Если же вы планируете экономить, то новинка уступает всем актуальным процессорам AMD, лишь немного обходя Ryzen 5 1600. Выводы делать пока рано. Возможно, Intel выпустит обновление для BIOS, позволив решить данную проблему. Вот только пока покупка подобного процессора выглядит крайне неоправданной. 

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Сейчас обсуждают

DiLouk
17:00
Поздравляю, вы прошли тест на адекватность. Тесты действительно не отражают сделанные выводы.
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Павел Запорожский
17:00
Что это значит? Не понял контекст. Что это за утилиты? А в Windows они сразу есть? О каком дистрибутиве Linux речь?
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Inttz
17:00
Наконец то тесты hd 5870 в Метро.Спасибо тебе
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Black Soul
17:00
Заголовки такие делать не надо !!! Мы что тут школьники пришли майнкрафт смотреть?
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Юра Репченко
16:59
Какое обновление биос это его реальный уровень в стоке, на который снизошли Интел покупателям дешёвых конфигураций.
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
ACDCOVER
16:58
У Интел закончились деньги. Или они перестали платить блогерам, вот и процессоры Интел стали медленнее в тестах.
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
V_MEDVED
16:58
Пусть хотя-бы с баллистиками дешевыми на 3733-3800 обгонят . Самсунги сейчас оверпрайс .
Intel i5-10400 оказался не лучшим выбором по мнению экспертов Gamers Nexus - большое тестирование нового процессора и сравнение с Ryzen 3300X, 3600 и Core i5-10600K
Drivovich
16:58
В любом случае Intel в играх не догнать - слишком большая разница в архитектуре работы с оперативной памятью. Есть тесты в играх 3800x @5000Мгц vs 10700к@5000Мгц, наглядно видно как amd уступает во вс...
Бюджетный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600XT получит разгон до 4.7 ГГц, что позволит ему обойти более дорогие процессоры Intel Core i5
Twisted Evil
16:58
Текст не читай - сразу пиши.
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Павел Запорожский
16:57
Видно, что вы давно отстали в вопросе и выдаёте свои фантазии за действительность. Про Win9x это вы вообще дали жару. И почему вы говорите про Linux вообще, при этом говоря про Ubuntu? Не пользуйтесь ...
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
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