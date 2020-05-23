Эксперты назвали лучший флагманский процессор Intel последних трёх лет – от Core i7 7700К до Core i7-10700K по мнению Тechspot
На этой неделе мы уже изучили производительность новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Как выяснилось, даже самая производительній – 10-ядерный Core i9-10900K показал рост в несколько fps в большинстве современных игр. Гораздо интереснее выглядит 6-ядерный Core i5-10600K, но многие утверждают, что уже через год шести ядер может оказаться недостаточно для игр следующего поколения. В итоге, перед покупателем встала настоящая дилемма, а значит самое время ответить на вопрос: «Какой же флагманский процессор Intel может считаться самым лучшим для геймеров за последние три года».
Сложную ношу на себя взяли эксперты сайта Тechspot. Они протестировали несколько процессоров в семи актуальных играх. Результаты будут даны только в разрешении 2К, поскольку подобные чипы покупаются для построения высокопроизводительных систем. В качестве видеокарты использовалась наиболее мощная – GeForce RTX 2080 Ti. Также наши читатели могут познакомиться с синтетическими и игровыми тестами в разрешении 1080р в оригинальном материале.
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Что же, новый 8-яерный Core i7-10700K несомненно быстрый процессор, обладающий выдающимся разгонным потенциалом. Вот только в реальной жизни всё это не имеет значения. Сейчас вполне можно было бы заявить, что для комфортной игры в разрешении 2К вам будет достаточно быстрой видеокарты и самого бюджетного AMD Ryzen 5 2600Х. Однако, формат текущего материала это запрещает. Перед нами 4 флагмана последних лет от Intel: Core i7 7700К, Core i7 8700К, Core i9 9900К и Core i7-10700K. Как видите, за эти годы Intel смогла нарастить 6 fps. Хорошо это или плохо, пусть ответят наши читатели сами. Что до экспертов Тechspot, то они считают, что лучшим процессором последних лет можно назвать 6-ядерный Core i5-10600K. Имея цену ниже 300 долларов он способен сравниться с 8-ядерным Core i9 9900К в играх.
P.S. Напомним, в последнее время наблюдается снижение стоимости процессоров AMD Ryzen. Кроме того, уже скоро выйдут разогнанные чипы, которые смогут предложить дополнительный прирост производительности.
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