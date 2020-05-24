Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
Буквально вчера мы изучали потенциал флагманских процессоров Intel за последние три года. В тесте принимали участие чипы от Core i7 7700К до Core i7-10700K. Как выяснилось, прирост производительности между 4-мя поколениями минимален и составляет всего 6 fps. Главная причина, по которой мы видим подобные результаты, состоит в том, что синие до сих пор используют устаревший 14-нм техпроцесс. Сегодня у нас для фанатов Intel есть ещё менее оптимистичные сведения.
Недавно тестирование прошёл 6-ядерный процессор Intel Core 11-го поколения – Rocket Lake-S. Имея тактовую частоту всего на 100 МГц ниже чем у Core i5-10400, он оказался значительно медленнее этого бюджетного процессора. Ясно, что перед нами инженерный экземпляр, а значит тактовые частоты на выходе ещё подрастут. Но тот факт, что даже самый бюджетный Core i5 оказался быстрее процессора будущего поколения, вызывает тревогу. В этом аспекте не стоит забывать о скором выходе новых процессоров AMD Ryzen 4000-й серии, которые получат прирост IPC на уровне 20% и высокие тактовые частоты.
реклама
рекламаРанее утверждалось, что новая архитектура Willow Cove принесёт существенный прирост IPC, что позволит совершить некий прорыв. Пока, к сожалению, говорить о прорыве нет никакой возможности. По мнению экспертов, такое положение может стоить компании Intel потери значительной части рынка. Процессоры AMD дешевеют, в то время как новые чипы Intel требуют смены сокета и покупки материнской платы. Последнее слово, как всегда, будет за покупателем. Захочет ли он ещё раз увидеть реинкарнацию 14-нм техпроцесса, мы узнаем только в 2021 году.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила