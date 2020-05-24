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Буквально вчера мы изучали потенциал флагманских процессоров Intel за последние три года. В тесте принимали участие чипы от Core i7 7700К до Core i7-10700K. Как выяснилось, прирост производительности между 4-мя поколениями минимален и составляет всего 6 fps. Главная причина, по которой мы видим подобные результаты, состоит в том, что синие до сих пор используют устаревший 14-нм техпроцесс. Сегодня у нас для фанатов Intel есть ещё менее оптимистичные сведения.

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Недавно тестирование прошёл 6-ядерный процессор Intel Core 11-го поколения – Rocket Lake-S. Имея тактовую частоту всего на 100 МГц ниже чем у Core i5-10400, он оказался значительно медленнее этого бюджетного процессора. Ясно, что перед нами инженерный экземпляр, а значит тактовые частоты на выходе ещё подрастут. Но тот факт, что даже самый бюджетный Core i5 оказался быстрее процессора будущего поколения, вызывает тревогу. В этом аспекте не стоит забывать о скором выходе новых процессоров AMD Ryzen 4000-й серии, которые получат прирост IPC на уровне 20% и высокие тактовые частоты.

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