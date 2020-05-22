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AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K

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Несколько дней назад стартовали продажи процессоров Intel Core 10-го поколения. Производительность некоторых из них уже вызвала массу вопросов. Цены всё ещё высоки. Те, кто планирует взять такой чип, могут дождаться стабилизации, которая случится в ближайшее время. Сразу же после начала продаж некоторые крупные ритейлеры начали снижать цены на процессоры AMD. Так, 12-ядерный Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов, а два 6-ядерных Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3600Х потеряли по 30 долларов каждый. Казалось, на этом всё и окончится, однако AMD приготовила ещё один сокрушительный удар, который грозит внести дисбаланс в продажи процессоров от Intel.

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К выходу говорится два процессора: AMD Ryzen 7 3750X и Ryzen 7 3850X. Сообщается, что они получат высокие тактовые частоты, что позволит им легко конкурировать с флагманскими моделями от Intel. Под ударом Intel Core i7-10700K и Core i9-10900K. В настоящий момент неясно, какими будут цены и характеристики у новых процессоров. Известно, что анонс состоится 16 июня, а начало продаж запланировано на 7 июля. Предположительно, младшая модель получит 8 ядер, а старшая вполне может обзавестись 10-ю ядрами. 

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Оба процессора будут входить в линейку Ryzen 3000-й серии и знаменуют переход к новому поколению на архитектуре Zen 3, чипы на основе которой ожидаются уже осенью текущего года. 

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D-IMA
14:30
я честно говоря не понимаю, как 10-ти яденая модель обесценила 8-ядерники? Наоборот заполнила нишу между ними. Тут конечно вопрос цены при появлении будет но проблемы не вижу, если что-то и обесценят ...
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
corsi
14:29
Правильно все. В офисах для инженеров нужны быстрые ядра, иногда и более 4-х, а графика нужна ровно такая, что бы картинку на рабочий стол выводить. Так что для сборки готовых ПК - самое оно.
Настольные версии AMD Renoir предназначаются для OEM-сегмента
Алексей
14:28
ты все прочитал?
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
Вячеслав Безруков
14:27
Разница так в 15 тысяч и в статье написано про 2600 райзен.
Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600
Aktay
14:27
Это уже шестая новость? слишком мало, надо ещё
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
Алексей
14:26
да ну что ты я только успеваю накидывать тебе на ротан, о себе уже и забыл)))
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
omoikane
14:25
Мне кажется ты даже не прожевываешь, так глотаешь :D
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
enzolas
14:24
Чего уже? Да как так то? Еще не вышел и уже уступил!!!
6-ядерный 12-поточный настольный процессор Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S) уступил Core i5-10400 в бенчмарке 3DMark 11 Performance
Алексей
14:24
нет， амуде обосралось из за своих ставших тыквами 8 ядерников и решила заткнуть дырку 10 ядрами очевидно же 10700 не на столько дороже всякого мусора типа 3700 и 3800 на сколько быстрее)) вот амуда и ...
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
enzolas
14:23
Похоже новые процессоры Интел так впечатлили АМД, что те решили не выпускать Zen3. Мощно!
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
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