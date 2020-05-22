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Несколько дней назад стартовали продажи процессоров Intel Core 10-го поколения. Производительность некоторых из них уже вызвала массу вопросов. Цены всё ещё высоки. Те, кто планирует взять такой чип, могут дождаться стабилизации, которая случится в ближайшее время. Сразу же после начала продаж некоторые крупные ритейлеры начали снижать цены на процессоры AMD. Так, 12-ядерный Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов, а два 6-ядерных Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3600Х потеряли по 30 долларов каждый. Казалось, на этом всё и окончится, однако AMD приготовила ещё один сокрушительный удар, который грозит внести дисбаланс в продажи процессоров от Intel.

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К выходу говорится два процессора: AMD Ryzen 7 3750X и Ryzen 7 3850X. Сообщается, что они получат высокие тактовые частоты, что позволит им легко конкурировать с флагманскими моделями от Intel. Под ударом Intel Core i7-10700K и Core i9-10900K. В настоящий момент неясно, какими будут цены и характеристики у новых процессоров. Известно, что анонс состоится 16 июня, а начало продаж запланировано на 7 июля. Предположительно, младшая модель получит 8 ядер, а старшая вполне может обзавестись 10-ю ядрами.

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Оба процессора будут входить в линейку Ryzen 3000-й серии и знаменуют переход к новому поколению на архитектуре Zen 3, чипы на основе которой ожидаются уже осенью текущего года.