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6-ядерный Intel Core i5-10600K за 250 долларов сравнялся в производительности с флагманским 8-ядерным Core i9-10900K – тестирование лучшего игрового процессора от GamersNexus

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Ещё в апреле стало ясно, что процессоры Core i7-10700K и Core i5-10600K станут лучшими геймерскими чипами 10-го поколения. Они должны были прийти на замену процессорам 9-го поколения, позволив увеличить производительность в играх. Ранее мы уже сообщали о неутешительных результатах, которых удалось добиться флагманскому Core i9-10900K, сегодня очередь дошла до менее дорогих представителей линейки от Intel.

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8-ядерный Core i7-10700K стоит почти 400 долларов, поэтому он явно не подходит для массового покупателя, а вот 6-ядерный Core i5-10600K оценён чуть выше 250 долларов, что позволяет надеяться на его успешные продажи. Сегодня мы представим результаты только игровых тестов от команды GamersNexus. Давайте не будем лукавить, Core i5-10600K покупают именно для игр, а не для игры в тесты с синтетикой и рендерингом.  

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Самый главный вопрос, который волнует наших читателей крайне прост и формулируется следующим образом: «Есть ли прирост быстродействия между Core i5-9600K и Core i5-10600K»? Что же, он несомненно есть. Новинка обходит старый чип, разогнанный до 5.1 Ггц даже в стоке. Ещё более впечатляюще Core i5-10600K себя ведёт в режиме буста. Здесь он демонстрирует феноменальные показатели и идёт вровень с флагманским 8-ядерным Core i9-10900K. Разрыв с текущим поколением процессоров AMD Ryzen увеличился ещё больше, что позволяет назвать его действительно лучшим среднебюджетным игровым процессором 2020 года.


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Profit
00:37
подешевеет - затестим, а пока: пусть пишут про ценопады
6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 170-ти долларов – стартовал большой ценопад на процессоры AMD
warmuza
00:37
Интел = РИП АМД = Гриб
6-ядерный Intel Core i5-10600K за 250 долларов сравнялся в производительности с флагманским 8-ядерным Core i9-10900K – тестирование лучшего игрового процессора от GamersNexus
burobay
00:35
Ну вот нет ощущения, что работяги, люди небогатые и танкисты не покупают Интел. Покупают еще как. Но форумы оккупированы почти исключительно фанатами АМД. Очень активные, ядреные.
6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 170-ти долларов – стартовал большой ценопад на процессоры AMD
Inqizitor
00:35
I5-10600k - это именно то, что нужно пользователям. Частота выше, чем у 8700к на 400 МГц, производительность - такая же. Интелу - позор.
6-ядерный Intel Core i5-10600K за 250 долларов сравнялся в производительности с флагманским 8-ядерным Core i9-10900K – тестирование лучшего игрового процессора от GamersNexus
SPARXZ
00:34
у нас его, видимо, тысяч за 25 будут толкать
6-ядерный Intel Core i5-10600K за 250 долларов сравнялся в производительности с флагманским 8-ядерным Core i9-10900K – тестирование лучшего игрового процессора от GamersNexus
ApontiPiP
00:34
А не легче было сам старый/новыйкрасивыйнебольшой корпус туда на кронштейны повесить?
Тихий компьютер на стене под потолком
skydan
00:28
Много фанатов красных потому, что тут много работяг и людей в основном не богатых (студенты, школота, подпивасы-заводчане-танкисты).
6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 170-ти долларов – стартовал большой ценопад на процессоры AMD
Alex Vetrov
00:24
Автор, выпей йяду) У флагмана 10 ядер, не 8)
6-ядерный Intel Core i5-10600K за 250 долларов сравнялся в производительности с флагманским 8-ядерным Core i9-10900K – тестирование лучшего игрового процессора от GamersNexus
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