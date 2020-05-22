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Ещё в апреле стало ясно, что процессоры Core i7-10700K и Core i5-10600K станут лучшими геймерскими чипами 10-го поколения. Они должны были прийти на замену процессорам 9-го поколения, позволив увеличить производительность в играх. Ранее мы уже сообщали о неутешительных результатах, которых удалось добиться флагманскому Core i9-10900K, сегодня очередь дошла до менее дорогих представителей линейки от Intel.

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8-ядерный Core i7-10700K стоит почти 400 долларов, поэтому он явно не подходит для массового покупателя, а вот 6-ядерный Core i5-10600K оценён чуть выше 250 долларов, что позволяет надеяться на его успешные продажи. Сегодня мы представим результаты только игровых тестов от команды GamersNexus. Давайте не будем лукавить, Core i5-10600K покупают именно для игр, а не для игры в тесты с синтетикой и рендерингом.

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Самый главный вопрос, который волнует наших читателей крайне прост и формулируется следующим образом: «Есть ли прирост быстродействия между Core i5-9600K и Core i5-10600K»? Что же, он несомненно есть. Новинка обходит старый чип, разогнанный до 5.1 Ггц даже в стоке. Ещё более впечатляюще Core i5-10600K себя ведёт в режиме буста. Здесь он демонстрирует феноменальные показатели и идёт вровень с флагманским 8-ядерным Core i9-10900K. Разрыв с текущим поколением процессоров AMD Ryzen увеличился ещё больше, что позволяет назвать его действительно лучшим среднебюджетным игровым процессором 2020 года.



