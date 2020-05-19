Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD разрешит устанавливать процессоры Ryzen 4000-й серии на материнские платы B450 и X470, но с большими оговорками

для раздела Блоги
4
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена рухнула на порядок, смотри
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Совсем недавно стало известно, что процессоры AMD Ryzen 4000-й серии не смогут работать на материнских платах с чипсетами B450 и X470. Эксперты попытались разобраться в проблеме, посоветовав тем, у кого ПЗУ на BIOS составляет 32 Мб не волноваться, поскольку для них новая прошивка будет создана. Однако, судьба тех, у кого ПЗУ равняется всего 16 Мб, оставалась под вопросом. Сегодня AMD разъяснила ситуацию.

реклама

Можно было бы сказать, что всё окончилось хорошо. AMD официально заявила, что все владельцы материнских плат на чипсетах B450 и X470 получат возможность установить туда новые процессоры Ryzen 4000-й серии. Вот только есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание.

реклама

Прежде всего – это будет билет в один конец. После получения прошивки, с поддержкой процессоров Zen 3, вернуться на предыдущую версию уже будет нельзя. Таким образом, после манипуляций с BIOS установить туда целый ряд процессоров будет невозможно. К сожалению, AMD не уточнила, о каких именно процессорах идёт речь. 

Кроме того, важно помнить, что как мы и говорили, прошивка будет не сразу, а в конце года. Мало того, некоторые получат её позднее, чем другие. Но, получат. Это позволит остудить пыл тех, кто потерял возможность совместимости, а также не мешать продажам материнских плат в первые месяцы. 

реклама

Ну и самое главное: прежде чем получить свою версию BIOS, нужно будет подтвердить, что вы являетесь покупателем нового процессора Ryzen 4000-й серии. Об этом механизме ничего не известно. Но выглядит он очень сомнительно. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 9
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
32
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
83
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
51

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 83
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
142
OnePlus 8 Pro упал в цене на 140 долларов
9
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
45
Intel Core i9-10900K оказался на 3 минуты медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
355
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
40
При переходе на 10-нм техпроцесс Intel получит значительное преимущество перед процессорами AMD, выпущенными по 7-нм техпроцессу TSMC
63
Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза
5
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
239
Xiaomi Mi 10 потерял в цене 300 долларов – флагман 2020 года дешевеет на глазах
7
Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC упала на 65 долларов
3
Видеокарта GeForce GTX 1060 против 25 актуальных игр – эксперты Gecid выяснили, стоит ли покупать эту видеокарту в 2020 году
16
Epic Games Store запустил сразу две масштабные акции – бесконечная раздача по 10 долларов за покупки и возврат средств покупателям GTA V
8
GTA Online перестала запускаться - пользователи сообщают о проблемах по всему миру
13
30 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
1
Деньги вперёд: TSMC успела принять заказы на выпуск 5-нм процессоров HiSilicon
11
Xiaomi Redmi Note 8T потерял в цене 100 долларов
6
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
117
Intel Core i9-10900K выступил против AMD Ryzen 9 3900X и 3950X в ряде популярных игр и тестовых пакетов – тестирование TecLab
42
NVIDIA отправит в производство потребительские 8-нанометровые GPU Ampere
23
Энтузиаст совместил лучший графический мод для GTA V NaturalVision Evolved c рейтрейсингом на основе McFly's RT Shader - результат поражает воображение
5

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
83
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
32
Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
120
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
18
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
32
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
23
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
10
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
38
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 1)
10
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
3

Сейчас обсуждают

Михаил Ааа
19:10
Web 2.0, который мы заслужили ;-(
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
ego0550
19:09
Почему иногда? Последнее время вроде как всегда два. Хотя бы номинально по модельному ряду.
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
E1nher1
19:09
А я и не напрягаюсь. Ты же знаешь, я пацифист. Но при этом я никого не поддерживаю из авторов, склоняюсь только к воле читателей. Отчасти поддерживаю либерализм в работе сайта - свобода автора заканчи...
AMD разрешит устанавливать процессоры Ryzen 4000-й серии на материнские платы B450 и X470, но с большими оговорками
Георгий Катульский
19:08
Обидно. Почему вам нельзя было задушить что нибудь менее адекватное?
Huawei может лишиться флагманского 5-нанометрового процессора Kirin 1020 из-за санкций США
Splash Attack
19:06
Было бы неплохо, если бы редакция действовала именно по такому принципу.
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
Сережка Петров
19:06
Аргументы за и против кончились
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
Анатолий Боровской
19:05
Немного умиляет HP LaserJet 1200 рядом с модерном )
Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
Tarkus100
19:04
Все как всегда и уже не в первый раз, если вспомнить переполох насчет поддержки zen2 на платах b350/x370. История повторяется - сначала вброс для оживляжа обсуждений, потом нормальное разъяснение. "AM...
Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
eightylvl
19:04
Кому нужны твои кекогерцы, если при тех же частотах будет более высокий IPC. Всё правильно делают, не за кекогерцами надо гнаться, а улучшать архитектуру. 4.5-4.7 -- вполне нормальная частота.
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
Alex Vetrov
19:03
Моря ссылка от AMD. Правильнее быть не может)
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем