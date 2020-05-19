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Совсем недавно стало известно, что процессоры AMD Ryzen 4000-й серии не смогут работать на материнских платах с чипсетами B450 и X470. Эксперты попытались разобраться в проблеме, посоветовав тем, у кого ПЗУ на BIOS составляет 32 Мб не волноваться, поскольку для них новая прошивка будет создана. Однако, судьба тех, у кого ПЗУ равняется всего 16 Мб, оставалась под вопросом. Сегодня AMD разъяснила ситуацию.

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Можно было бы сказать, что всё окончилось хорошо. AMD официально заявила, что все владельцы материнских плат на чипсетах B450 и X470 получат возможность установить туда новые процессоры Ryzen 4000-й серии. Вот только есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание.

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Прежде всего – это будет билет в один конец. После получения прошивки, с поддержкой процессоров Zen 3, вернуться на предыдущую версию уже будет нельзя. Таким образом, после манипуляций с BIOS установить туда целый ряд процессоров будет невозможно. К сожалению, AMD не уточнила, о каких именно процессорах идёт речь.

Кроме того, важно помнить, что как мы и говорили, прошивка будет не сразу, а в конце года. Мало того, некоторые получат её позднее, чем другие. Но, получат. Это позволит остудить пыл тех, кто потерял возможность совместимости, а также не мешать продажам материнских плат в первые месяцы.

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Ну и самое главное: прежде чем получить свою версию BIOS, нужно будет подтвердить, что вы являетесь покупателем нового процессора Ryzen 4000-й серии. Об этом механизме ничего не известно. Но выглядит он очень сомнительно.