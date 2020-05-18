Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ранее стало известно, что новые процессоры Ryzen 4000-й серии не будут поддерживать материнские платы на чипсетах 300-й и 400-й серий. Для большинства владельцев таких материнок это стало неприятным сюрпризом, поставив крест на их планах обновиться до более производительных чипов в 2021 году. Между тем недавно поступила информация, согласно которой некоторые материнские платы на основе В450 и Х470-х чипсетов всё же могут получить обновление BIOS, после которого проблема совместимости будет устранена. Как сообщают источники, есть некоторые нюансы, которые также стоит учитывать.

реклама

Решение прекратить поддержку новых чипов на старых материнских платах основывается на двух причинах:

Желании производителей материнских плат заработать, ведь больше всего продаж идёт в первые месяцы после выхода

Проблемами с совместимостью

реклама

Урезание некоторых функций (функционала 3D-интерфейса, поддержки расширенного ввода-вывода, ограничения управления вентиляторами и адресуемых заголовков RGB и многого другого)

Использовать материнскую плату с 32 Мб ПЗУ

Что же, если по первому пункту всё предельно ясно, то на второй стоит обратить внимание. Большинство материнских плат 300-й и 400-й серии имеют 16 Мб ПЗУ. Этого достаточно для процессоров Ryzen 1-го и 2-го поколений. Несмотря на то, что чипы Ryzen 3000-й серии способны обрабатывать до 32 Мб ПЗУ, они способны работать и на 16 Мб. А вот с новыми Ryzen 4000-й серии такой фокус не пройдёт. Здесь возможно два варианта развития событий, которые позволят таким материнским платам работать с новыми процессорами:

реклама

Последний вариант самый простой. Существует не менее 400 различных моделей материнских плат на чипсете 400-й серии, которые имеют 32 Мб ПЗУ. Судя по всему, обладатели этих материнок окажутся в привилегированном положении. Через сколько месяцев производители материнских плат создадут подходящее обновление, неясно. Самое главное убедиться, что ваша материнская плата находится в числе этих 400 и запастись терпением.