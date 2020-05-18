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Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы

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Ранее стало известно, что новые процессоры Ryzen 4000-й серии не будут поддерживать материнские платы на чипсетах 300-й и 400-й серий. Для большинства владельцев таких материнок это стало неприятным сюрпризом, поставив крест на их планах обновиться до более производительных чипов в 2021 году. Между тем недавно поступила информация, согласно которой некоторые материнские платы на основе В450 и Х470-х чипсетов всё же могут получить обновление BIOS, после которого проблема совместимости будет устранена. Как сообщают источники, есть некоторые нюансы, которые также стоит учитывать.

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Решение прекратить поддержку новых чипов на старых материнских платах основывается на двух причинах:

  • Желании производителей материнских плат заработать, ведь больше всего продаж идёт в первые месяцы после выхода
  • Проблемами с совместимостью

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Что же, если по первому пункту всё предельно ясно, то на второй стоит обратить внимание. Большинство материнских плат 300-й и 400-й серии имеют 16 Мб ПЗУ. Этого достаточно для процессоров Ryzen 1-го и 2-го поколений. Несмотря на то, что чипы Ryzen 3000-й серии способны обрабатывать до 32 Мб ПЗУ, они способны работать и на 16 Мб. А вот с новыми Ryzen 4000-й серии такой фокус не пройдёт. Здесь возможно два варианта развития событий, которые позволят таким материнским платам работать с новыми процессорами:

  • Урезание некоторых функций (функционала 3D-интерфейса, поддержки расширенного ввода-вывода,   ограничения управления вентиляторами и адресуемых заголовков RGB и многого другого)
  • Использовать материнскую плату с 32 Мб ПЗУ

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Последний вариант самый простой. Существует не менее 400 различных моделей материнских плат на чипсете 400-й серии, которые имеют 32 Мб ПЗУ. Судя по всему, обладатели этих материнок окажутся в привилегированном положении. Через сколько месяцев производители материнских плат создадут подходящее обновление, неясно. Самое главное убедиться, что ваша материнская плата находится в числе этих 400 и запастись терпением. 

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