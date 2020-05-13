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Вчера вы могли видеть, как глава NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в печи самую большую видеокарту в мире. Что бы это не значило, но это так, поскольку так заявил он сам. Предположительно, у него в руках была новая Tesla на базе архитектуры следующего поколения Amper. Не успел Дженсен Хуанг порадовать нас своими кулинарными изысками, как появилась новая информация о флагманской видеокарте GeForce RTX 3080 Ti.

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Предположительно, готовится три версии чипа для высокопроизводительных видеокарт: «GA102», «GA103» и «GA104». На основе первого будет создаваться новый флагман – RTX 3080 Ti. Остальные два займут места ниже по уровню производительности. Сообщается, что все три версии будут изготавливаться на основе обновлённого 7-нм+ техпроцесса от TSMC. В то же время, линейка включает и менее быстрые чипы, которые будут созданы на основе обычного 7-нм техпроцесса, которые был задействован в продуктах AMD ещё в 2019 году.

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Что до скорости нового флагмана, то здесь не всё так однозначно. Сообщается, что он получит 5 376 ядер, работающих на частоте 2.2 ГГц с производительностью 21 TFLOP (как мы знаем , цифры решают не всё). Также упоминается быстрая память GDDR6, работающая на 18 Гбит/с, что даёт общую пропускную способность памяти на уровне 863 Гбит/с. Это всего лишь на 40% быстрее, чем у текущего флагмана – RTX 2080 Ti. Ещё менее оптимистично выглядят заявления о том, что новинка будет всего на 40% быстрее в играх с разрешением 4К. Со временем ситуацию поправят, поскольку игры начнут оптимизировать под новую архитектуру (или старая архитектура начнёт замедляться). В этом случае стоит ожидать до 70% более высокую производительность.



Дополнительно сообщается об увеличении числа тензорных ядер, но точных данных по этому поводу нет. Кроме того, покупателей ожидает новая DLSS 3.0, которая добавит немного мыла и увеличит производительность за счёт невидимых человеческому глазу участков изображения.

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Как видите, пока данные выглядят не впечатляюще. Если на старте новая RTX 3080 Ti действительно окажется всего на 40% быстрее RTX 2080 Ti, то это будет означать, что поиграть в современные игры в разрешении 4К@60 fps уже через год будет невозможно. Нам остаётся только надеяться на оптимизацию и DLSS 3.0, но пока эта функция реализована в нескольких проектах и NVIDIA не спешит интегрировать её во все новые игры. Ещё больше вопросов к цене. Ясно, что ценник на RTX 2080 Ti никто не будет скидывать в два раза. Так же, как и на другие видеокарты семейства GeForce RTX. Неужели нас снова ждёт повышение цены?