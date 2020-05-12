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Ещё недавно казалось, что игровая приставка следующего поколения Xbox Series X сможет стать действительно революционной. Чего только стоит общая производительность в 12 TFLOPS, которая должна открыть перед геймерами мир в разрешение 4К на стабильных 60 fps. Как выяснилось, ничего подобного ждать не стоит.

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Буквально вчера стало известно, что новая игра Assassin's Creed Valhalla не сможет запускаться на новой приставке от Microsoft на 4К@60 fps. Представитель Ubisoft не стал пояснять свою позицию, однако уточнил, что вместо этого всем консольщикам точно будет гарантированы 30 кадров в секунду. Ясно, что это не последняя игра ААА-уровня. Однако, тот факт, что за полгода до начала продаж игровой приставки разработчики сомневаются в её способностях, не вызывает ничего, кроме беспокойства.

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В этой ситуации есть несколько вопросов. Первое – почему подобного не было сказано в адрес PlayStation 5? Возможно, представитель разработчика просто не стал уточнять, или же японская консоль обладает скрытым потенциалом. Кроме того, не было сказано, получат ли геймеры на ПК портированную версию с игровых приставок, или для них готовится полноценный релиз, которые позволит раскрыть дорогие видеокарты с трассировкой лучей.