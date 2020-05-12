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Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете

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14 мая NVIDIA должна представить новую архитектуру Ampere, а так же как минимум одну видеокарту, которая, предположительно, окажется самым производительным решением на данный момент. В том, что это будет GeForce RTX 3080 Ti, уже никто не сомневается. Но, каким будет новый флагман, насколько он окажется быстрее текущего поколения, а также, что с ценами, не знает никто.

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Никто, кроме Дженсена Хуанга – бессменного главы компании NVIDIA. Маркетологи зелёных не зря кушают свой хлеб. Скорее всего, после сегодняшнего дня они смело могут заменить красную икру в своём привычном рационе на чёрную. Перед вами небольшое видео, которое несомненно станет вирусным. Посмотрите видео внимательно. 

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Дженсен Хуанг собственноручно приготовил нам самую большую видеокарту на планете. Она не имеет никакого отношения к потребительскому сегменту, но, важно помнить, что только благодаря огромным доходам от корпоративного сектора NVIDIA может финансировать разработки для энтузиастов. 


Эксперты полагают, что Дженсен Хуанг приготовил Tesla на базе Ampere. Выглядит она впечатляюще. Надеемся в следующем эфире он испечёт нам долгожданную GeForce RTX 3080 Ti, которая окажется намного производительнее морально устаревшей RTX 2080 Ti.

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Прогревает, скоро до утюга доберется.
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
neodd
20:59
Видно по заголовку новость от зеалота, читать желание отсутствует.
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
warmuza
20:58
братишка, я тебе покушац принёс
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
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