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Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn

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Эксперты Рcgamesn уже не первый раз составляют список лучших процессоров для геймеров в 2020 году. На этот раз перед нами как новички, так и старые проверенные бойцы.

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Оптимальный геймерский процессор: AMD Ryzen 5 3600. Начнём с козырей. Если говорить об играх, то при наличии видеокарты до 300 долларов разница между данным чипом и более дорогими вариантами будет настолько незначительной, что в реальных задачах окажется незаметна. Важно понимать, что, как правило, владельцы подобных процессоров не покупают видеокарты за 1 000 долларов. Возможно, через несколько лет 6 ядер будет мало, но пока этого больше, чем достаточно для экономного геймера. 

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Альтернативный геймерский процессор: Intel Core i5-9400F. В играх данной модели и Ryzen 5 3600 наблюдается паритет, однако в рабочих задачах превосходство AMD налицо. Если при выборе процессора вы обращаете внимание на производителя и планируете посвятить свой досуг играм, то Core i5-9400F ничем не хуже варианта от AMD.

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Лучший бюджетный геймерский профессор: AMD Ryzen 3 3300X. В продаже данный чип появится в конце мая. Между тем, он предлагает низку цену и очень неплохие характеристики. Особенно стоит учесть, что он способен неплохо разгоняться. Единственным минусом могут стать 4 ядра, однако это компенсируется многопоточностью и ценой в 120 долларов.

Лучший геймерский процессор: Intel Core i7 9700К. Главными фишками данного чипа считаются высокие тактовые частоты и высокий разгонный потенциал. При должном охлаждении (даже воздушном) он способен на стабильную работу на 5 ГГц и выше, что делает его лучшим геймерским процессоров 2020 года. 

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Лучший вариант для производительной геймерской сборки: AMD Ryzen 9 3900X. Здесь всё просто: данный процессор не уступает своим конкурентам со стороны Intel в игровом плане, но сильно опережает их во всех остальных направлениях. Кроме того, он имеет 12 ядер и 24 потока, в то время как его главный конкурент – Intel Core i7 9700К оснащён только 8-ю ядрами. Если бюджет позволяет, данный процессор прослужит вам не менее пяти лет. Отличный выбор. 

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 P.S. Судя по всему, ребята не успели заменить несколько позиций на более актуальные, поэтому мы позволили себе немного свободы в этом вопросе. 

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