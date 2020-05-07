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Совсем недавно стало известно о скором выходе бюджетных процессоров Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Вначале казалось, что перед нами ничем не примечательные 4-ядерники, но после первых утечек стало ясно, что новинки обладают огромным потенциалом. Прежде всего это цена. Так, младшая модель оценена в 100 долларов, а старшая в 120. Как только появились первые предварительные тесты, ситуация стала ещё интереснее. Как оказалось, бюджетный процессор за 100 долларов практически не уступает флагману 2017 года – Intel Core i7-7700K. Сегодня появились первые тесты от экспертов Тomshardware, которые не только подтвердили утечки, но и показали, что дёшево – не значит плохо.

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Поскольку формат нашего материала не позволяет изучить все аспекты тестируемых моделей, предлагаем нашим читателям ознакомиться с оригинальным текстом по ссылке. Прежде всего отметим, что сегодня нас привлекла старшая модель – Ryzen 3 3300X. Данный процессор способен разгоняться до 4.3 ГГц, что, прежде всего, даёт ему отличный запас производительности в играх. Дополнительно отметим, что тем, кто заинтересован в покупке данного процессора, лучше обращать внимание на результаты в штатном режиме без пометки «4.5 МГц», поскольку у большинства читателей он будет трудиться именно в штатном режиме – без разгона.

Синтетика

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Игры

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Что же, похоже на то, что перед нами новый король бюджетных сборок. Процессор вышел сбалансированным и на редкость производительным. Он с лёгкостью обходит более дорогих оппонентов, демонстрируя внушительное количество fps в играх. Кроме того, он неплохо справляется с синтетическими приложениями. Единственное, на что стоит обратить внимание при покупке данного процессора – это штатный кулер, который немного разочаровывает при разгоне. Однако, если вам подобная дисциплина не интересна, он отлично справится со своей задачей.



