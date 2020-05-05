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Совсем недавно мы писали, что NVIDIA планирует разделить производство видеокарт следующего поколения между двумя компаниями: TSMC и Samsung. Тогда обсуждалась возможность выпуска одной из архитектур на мощностях южнокорейского производителя – Samsung (Hopper). А также второй на мощностях тайваньского производителя – TSMC (Ampere). Сегодня информации стало больше, она стала более конкретной и точной.

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Судя по всему, NVIDIA решила не только получить как можно большее количество кремния, но и сделать финальный продукт дешевле для массового покупателя. Как стало известно, Samsung и TSMC разделят между собой заказы на чипы следующих поколений. В данный момент нам неизвестны пропорции, однако есть и более интересные сведения. Так, ключевой партнёр NVIDIA – TSMC займётся выпуском чипов на архитектуре Ampere здесь и сейчас. Это значит, что именно тайваньская компания будет нести ответственность за выход флагмана GeForce RTX 3080.

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Точно также TSMC будет выпускать видеокарты по нормам 5-нм архитектуры Hopper. Раньше 2021 года их ждать не стоит (может и позднее), а значит пока о них говорить слишком рано. Где же тогда Samsung? Источники утверждают, что южнокорейская компания добилась значительных успехов в производстве недорогих чипов. Таким образом NVIDIA пытается договориться с этой компанией (или уже договорилась) о производстве недорогих чипов для одной из архитектур. Предположительно, это будут бюджетные видеокарты, которые всегда являются наиболее массовым продуктом. Прямо сейчас Samsung может предложить 7-нм и 8-нм EUV техпроцесс.

Что же, NVIDIA активно готовится к противостоянию с флагманскими решениями AMD. На этот раз у красных не будет форы в техпроцессе, которой, кстати, они так и не смогли воспользоваться, выпустив крайне слабые видеокарты серии Radeon RX 5000.