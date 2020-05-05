Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Одним из трендов 2019 года были смартфоны со всплывающей селфи-камерой. Назвать такое решение удобным сложно, однако, благодаря этой уловке, удалось убрать с экрана ужасные чёлки, капли и любые другие вырезы, сделав его действительно гармоничным. Между тем надежда на то, что подобная технология станет массовой, не оправдалась. Наиболее популярный – Xiaomi Мi 9T так и остался одним из немногих, кто получил подобный дизайн. Сегодня стало известно о том, что один из крупных магазинов на Aliexpress предлагает на этот аппарат большую скидку.

реклама

Перед нами модель 6 Гб на 128 Гб. Это полностью решает проблему с хранением фото и видео-файлов. Сегодня новенький Xiaomi Мi 9T стоит всего 262 доллара. Это на 130 долларов дешевле, чем его первоначальная цена в данном магазине.

реклама

Напомним, аппарат работает на быстром процессоре Snapdragon 730, с последней версией MIUI 11 (уже через месяц на него прибудет новая MIUI 12, поскольку он отмечен в первой волне обновлений). Дисплей выполнен по технологии AMOLED и имеет размер 6.39 дюйма. Ёмкость аккумулятора достигает 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 4-го поколения Quick Charge 4.0. Основных камеры 3. Основная способна делать снимки с разрешением 48 Мп, фронтальная – 20 Мп с продвинутым ИИ в комплекте. Телефон поддерживает все современные стандарты связи и протоколы. Это глобальная версия, которая будет получать обновления по воздуху. Ссылка на магазин.