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Intel устроит бесплатную раздачу новых игр покупателям своих процессоров – Gears Tactics, Halo Wars 2 и другие 6 игр на очень приятных условиях

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Все, кто покупает продукты компании AMD, знакомы с программой «Raise the Game». Суть её сводится к тому, что, покупая любую актуальную видеокарту из списка, вы получаете возможность выбрать одну или две игры бесплатно. Кроме того, вам дарят 3 месяца подписки на сервис Xbox Game Pass для персональных компьютеров. Как стало известно, Intel вот-вот представит такую же акцию для процессоров.

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«Accelerate Your Game», или «Ускорь свою игру» – это отличная акция от Intel, которая распространяется на процессоры 9-го поколения начиная с Core i5 или выше. На первый взгляд условия у синих хуже, чем у красных, но, на самом деле всё не так. 

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Каждому, кто купит производительный геймерский процессор дадут возможность выбрать одну из следующих игр: Halo Wars 2, DLC для Cycle, Hitman 2, Dungeons 3, VideoStudio Pro 2019, Gears Tactics, Corel Painters Essentials 7, и The World of Tanks (видимо, имеется в виду премиум-аккаунт). Любая игра станет для вас бесплатной, но есть и другая приятная неожиданность, каждую из игр можно получить бесплатно на 1 месяц. Если вы хотели пройти несколько новых игр – это ваш шанс. В конце концов, можно бесплатно с ними ознакомиться, побегав по игровому миру. 

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Сообщается, что Intel объявит о новой акции уже скоро. Активировать ключ можно будет до 30 сентября, так что не спешите, процессоров хватит на всех. 

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я кстати не вижу тут тестовой конфигурации какая видюха какая система, частота проца и так далее ))) как-то чего-то не хватает в этой статье )))))))
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ultramarine1990
11:03
Да они жиденько обделались с 9-10 поколением на фоне AMD, вот и приманивают фанатов, чтобы не смотрели в сторону красных. Обычный маркетинговый ход. Хотя кому он нужен, лучше бы цены снизили, особенно...
Intel устроит бесплатную раздачу новых игр покупателям своих процессоров – Gears Tactics, Halo Wars 2 и другие 6 игр на очень приятных условиях
Kopcheniy
11:03
Кто бы говорил, человек с ником, включающим Zen
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Русским по белому написано "овекрлокер", что не понятного? Профессия такая, лочить овекры.
Знаменитый овекрлокер Der8auer разогнал 8-ядерный процессор AMD FX-8350 до 8 127 МГц, но всё равно остался позади бюджетного Ryzen 5 2600X в одноядерном тесте
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