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Время от времени AMD обновляет свою программу «Raise the Game», по условиям которой при покупке видеокарты вам полагается в подарок одна или несколько игр, а также 3 месяца бесплатной подписки на сервис Xbox Game Pass, действительный для владельцев ПК. Сегодня в очередной раз правила сервиса были обновлены.

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Начнём со старых видеокарт, большая часть из которых почти выведены с рынка, навсегда покинув полки магазинов. Итак, для купивших карту серии Radeon RX 500, Vega или флагманскую Radeon VII приготовлен подарок в виде подписки на Xbox Game Pass. Стоит заметить, что это довольно щедро со стороны красных, ведь некоторые карты выпущены более полутора лет назад. К сожалению, их покупателям игры не достанутся. На втором месте среди неудачников серии RX 5500 и RX 5600 без приставки «ХТ». Им достанется по две игры без подписки на игровой сервис от Microsoft. Тоже касается и вальцов мобильных видеокарт этих серий.

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У всех остальных видеокарт по две игры и подписка на Xbox Game Pass. Младшая версия – RX 5500 XT не получит хит Monster Hunter World, а старшие – RX 5600 XT, RX 5700 и RX 5700 XT оказались лишены Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Ясно, что никто из покупателей не выбирает себе видеокарту исходя из игр, которые идут в подарок. Тем не менее, это ещё один плюс в копилку репутации AMD, которая отлично знает, что нужно её фанатам и обычным геймерам.