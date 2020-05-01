Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Надеюсь, вы уже прочитали мою статью о том, что нужно знать и сделать перед и во время покупки видеокарты на вторичном рынке. Советы были даны компьютерщиком, который до сих пор занимается скупкой подержанных моделей и знает все уловки мошенников и обычных мамкиных врунишек. Сегодня мы пройдёмся по наиболее оптимальным для покупки видеокартам. Скажу сразу, мой знакомый дал конкретные указания на модели и производителей, но мне не платят за рекламу, а значит мы ограничимся исключительно сериями с указанием слабых и сильных мест. Приступим.

реклама

Все дело в цене и ваших потребностях. Если вам нужна видеокарта для игры в современные игры, то бюджет ваш должен быть соответствующим. Давайте начнём с минимального уровня, который способен обеспечить вам вход в мир современных тайтлов. Данный материал о недорогих видеокартах AMD.

реклама

Видеокарты были выпущены около шести лет назад. Это очень много. Тем не менее, перед нами флагманские модели, которые до сих пор справляются с новыми играми на низких настройках графики. Есть несколько нюансов: поскольку карта была очень горячая, ей требовалось серьёзное охлаждение. Не все производители заботились об этом параметре, а те, кто заботился, явно не рассчитывали на то, что после 6 лет эксплуатации она должна оставаться в добром здравии. Изучите систему охлаждения. Воспользуйтесь советами из нашей прошлой статьи и обязательно протестируйте карту. Среди R9 290Х много восстановленных и полумёртвых чипов. Если вас не беспокоит высокая оплата за электричество, а цена на двухголовую модель – 295Х2 ну уж очень низкая – берите. Она способна не только обеспечить комфортную игру, но и дать фору многим современным бюджетным картам.

Radeon R9 390X. Если вам попадётся откровенно дешёвая модель R9 380Х или R9 390, то почему нет? Но лучше взять R9 390X. Карта очень горячая, а значит после пяти лет эксплуатации до наших дней дожило очень мало полностью функционирующих решений. Мало того, такие карты разбирали под майнинг, после чего они расходились по рукам, и вам может попасться экземпляр с третьих и даже четвёртых рук. Если цена на эту карту окажется действительно низкой, берите, но убедитесь, что перед вами живая и готовая к новым забегам модель.

реклама

Неудачная попытка AMD доказать, что её видеокарты способны тягаться с флагманами NVIDIA. Не рекомендую на них останавливаться, поскольку цены на них на вторичном рынке не соответствуют их реальной производительности. Но, если кто-то предложит вам такую бесплатно, берите не глядя. Убедитесь, что водяное охлаждение в полном порядке, иначе жить ей у вас осталось недолго.

реклама

Очередная реинкарнация старого чипа с минимальными изменениями. Некоторые модели наотрез отказываются дружить с драйверами с официального сайта AMD, но это решаемо. Другие имеют проблемы с тактовыми частотами и перегревом. Бывают ещё чёрные экраны и ситуации, когда компьютер вообще не видит карту, хотя на другом она работает. Обязательно убедитесь, что это не про вас. Лично я бы стал покупать эту карту только по наиболее низкой цене по рынку. Именно поэтому лучше обратить внимание на нашего следующего претендента.

Radeon RX 570. Она до сих пор успешно продаётся. Берите модель на 8 Гб. Карта неплохо справляется с играми в разрешении 1080р. Главным преимуществом RX 570 перед всеми предыдущими моделями можно назвать тот факт, что их почти не использовали для майнинга. Если найдёте недорогую карту с отличным охлаждением в хорошем состоянии – даже не думайте, она ещё пару лет обеспечит вам бюджетный гейминг на средних настройках графики.

реклама

Прежде чем идти смотреть на конкретную видеокарту, почитайте про неё на форумах. Обратите внимание на систему охлаждения. Некоторые (большинство) модели ужасно громкие. Лично я не вижу смысла покупать такую видеокарту с рук, ведь там она ненамного дешевле, чем в магазине. Мало того, она не так далеко ушла от имеющей очень привлекательную цену R9 390X. В отличие от RX 570, RX 580/590 активно майнили. По поводу шахтёрских карт есть отличная народная мудрость: если вам говорят, что карта не майнила – значит майнила; если говорят, что майнила не больше полугода, и её ресурс ещё большой – значит карту гоняли 24/7 в течение года как минимум. Если у вас в руках гарантия с точным сроком, всё гораздо проще. Вот только часто попадаются видеокарты с Алиэкспресс, которые вы если и вернёте продавцу, то убьёте неимоверное количество нервов и сил.

В конце несколько советов о том, что не стоит покупать:

Никогда не берите карты после ремонта или после замены кулера, если вы не знаете продавца лично и не можете быть уверены в его честности. Если говорить о моём знакомом, который покупает карты под восстановление, то он даёт гарантию 3 месяца на каждый экземпляр.

Не берите другие модели, о которых мы не писали. Они не стоят вашего внимания, даже если их цена очень мала. Radeon R9 290Х – минимальное, что может устроить экономного геймера.

Торгуйтесь только после того, как убедитесь, что вас полностью устраивает техническое состояние видеокарты и только после того, как решите, что даже указанная продавцом цена вам подходит. Некоторые наотрез отказываются скидывать. Зачем вам тратить несколько часов, если вы не готовы платить за данную карту указанную сумму.

Внимательно изучите первую часть. Прежде чем покупать любую видеокарту, почитайте о ней в интернете. Не зацикливайтесь на конкретной модели, производителе или серии. Всегда есть шанс выловить что-то ценное по отличной цене.



