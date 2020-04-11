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Технические характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения попали в сеть задолго до их официального анонса. По последним сведениям, раньше 27 мая массовый покупатель не получит доступ к этим чрезвычайно горячим чипам. Как мы уже писали, главный вопрос, который интересовал многих экспертов: какова будет цена новых чипов. Сегодня у нас есть на этот вопрос ответ.

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Канадский ритейлер DirectDial указал стоимость предзаказа на новые процессоры. Информация не полная, поскольку она не включает многие младшие чипы, а также модели без интегрированной графики. Тем не менее, это уже более точная информация, чем слухи и утечки.

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Core i9-10900 – 487 долларов

Core i7-10700K – 419 долларов

Core i7-10700 – 363 доллара

Торговая сеть уточняет, что несмотря на время заказа, она не может гарантировать доступность чипов ранее 17 июня. В этом случае у нас нет точной информации, будет ли эта дата актуальной для всех продавцов, или же в Канаду процессоры Intel попадут с задержкой. Ниже представлены цены на следующие процессоры: Core i9-10900, Core i7-10700K и Core i7-10700.

Стоит отметить, что у нас нет цены на флагманский 10-ядерный Core i9-10900К с разблокированным множителем. Возможно, эта информация появится позднее.