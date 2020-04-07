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За последние полгода мы неоднократно слышали о скором выходе настольных процессоров Intel Core 10-го поколения. Непонятно, что всё это время мешало синим начать продажи своих чипов (слухи говорят о коронавирусе или дефиците производственных мощностей), но, как стало известно, всем фанатам придётся запастись терпением, ведь до этого счастливого события ещё почти два месяца.

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Сегодня стала известна точная дата анонса настольных чипов Comet Lake-S 10-го поколения. Случится это не ранее 30-го апреля текущего года. На 27 мая намечены официальные продажи, именно тогда процессоры смогут получить все желающие. Относительно эмбарго на тесты, то его обещают снять в последнюю неделю мая.

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Наиболее интересным для настоящих геймеров и фанатов будет 10-ядерный 20-поточный Core i9-10900K, тактовая частота которого сможет подниматься до 5.3 ГГц. Это значительно больше, чем могут предложить 7-нм процессоры AMD Ryzen. И это при том, что у Intel чипы выпускаются по нормам 14-нм техпроцесса. Наиболее спорным моментом, который может не позволить новым процессорам завоевать популярность, называется смена сокета на LGA1200. Это приведёт к тому, что вам придётся докупить новую материнскую плату, которая после этого сможет принять чипы следующего поколения Tiger Lake.