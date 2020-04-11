Слишком горячие – процессоры Intel Core 10-го поколения потребуют водяного охлаждения и дорогих геймерских материнских плат
О том, что процессоры Intel Core 10-го поколения будут очень прожорливы, было сказано много слов. Однако, мало кто задумывается, чем это грозит системе в целом и материнской плате в частности. Указать на данный просчёт решили журналисты сайта Benchmark, мнение которы[ мы и приводим ниже.
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Ситуация сложилась крайне любопытная. Заявленные параметры для многих чипов находятся на уровне 65 Вт. При этом, даже модель Core i9-10900F без встроенной графики имеет реальное TDP до 224 Вт. До запуска процессоров чуть больше месяца. Исправить проблемы с повышенным тепловыделением уже невозможно, ведь, скорее всего, их производство уже началось. В такой ситуации есть несколько проблем:
- Чем охлаждать горячие чипы
- Выдержит ли материнская плата такую нагрузку
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По первому вопросу всё более или менее ясно: наиболее производительные варианты потребуют систему водяного охлаждения, которая приведёт к удорожанию компьютера. Что до второго вопроса, то здесь сложнее. Производителям материнских плат придётся несладко. Ясно, что дорогие модели не будут испытывать никаких проблем. Однако, наиболее продаваемые – стоимостью около 1000 долларов – точно не потянут даже линейку Core i7, а, возможно, даже Core i5 с литерой «К».
рекламаСкорее всего производители материнских плат будут указывать на совместимость с той или иной линейкой. В любом случае, охлаждать горячие процессоры Intel Core 10-го поколения нечем. Можно забыть о компактных корпусах, ведь в лучшем случае покупателям потребуются огромные башни, отвод тепла которых будет выше, чем способны генерировать новые чипы. Пока же остаётся только запастись терпением, ведь продажи начнутся в конце мая.
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