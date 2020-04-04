Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel официально подтвердила основные характеристики настольных процессоров Intel Core 10-го поколения

для раздела Блоги
+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Следующее поколение настольных процессоров Intel Core уже рядом. Мы уже видели десятки утечек, намёков и тестов, в которых смогли обсудить как сильные, так и слабые стороны нескольких наиболее интересных моделей. Тем не менее, одно дело утечки, а другое официальная информация. Сегодня мы не откроем Америку, однако вы будите точно знать, чего ждать от Intel.

реклама

Сегодня у нас информация с официальных слайдов Intel. Это маркетинговые материалы, которые будут использоваться для рекламы будущих процессоров. Можно сказать, что это методичка для продавцов розничных сетей, которые должны будут ошеломлять неискушённых покупателей наиболее продвинутыми характеристиками процессоров. На плакатах перечислены следующие процессоры семейства Comet Lake-S: Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.

реклама

реклама

Итак, наиболее производительные чипы получат новую технологию Thermal Velocity Boost, которая позволит флагману линейки – 10-ядерному Core i9-10900K разгоняться до 5.3 ГГц. Также полностью подтвердилась информация, согласно которой этот процессор сможет работать на частоте 4.8 ГГц на всех десяти ядрах. Соответственно: у Core i7-10700K это будет – 8 ядер на 4.7 ГГц; у Core i5-10600K – 6 ядер на 4.5 ГГц. Предварительные оценки говорят, что прирост тактовой частоты, увеличение количества ядер и включение многопточности там, где её не было ранее, принесёт до 30% прирост производительности. 

реклама

Если вы хотите получить информацию о новых процессорах из первых рук, то обратитесь к нашему недавнему материалу, в котором можно найти результаты тестов нескольких чипов будущей линейки. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
12
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
27
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
27
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
37
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
29
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
8

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 выложен на Youtube, но разработчики об этом узнали не сразу
15
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
88
Новый китайский чип Kunlun К2 обошёл видеокарту Nvidia Tesla T4 стоимостью 3 тысячи долларов в три раза – переход на отечественные технологии становится реальностью
9
Какая видеокарта нужна для World of Tanks – подбираем оптимальное решение для самой популярной игры вместе с экспертами Сomputerbase
35
Продвинутая программа для обслуживания видеокарт NVIDIA GeForce получила обновление с новыми функциями
13
В Steam началась раздача отличной RPG
19
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
92
Праздник геймера - GOG.COM раздает бесплатно целую игровую библиотеку из 27 культовых игр, включая вкусные эксклюзивы и Ведьмака
7
Windows 10 запустили на 192 МБ ОЗУ несмотря на минимальное требование 1Gb
8
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X потребляет в 2 раза меньше энергии чем новый 8-ядерный Intel Core i9-10980HK
15
AMD против Intel – кто делает процессоры лучше по мнению Тechradar
23
Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam, GOG, EGS и Microsoft проходит раздача 10 игр бесплатно, успей забрать их
20
Ryzen 7 3700Х против Ryzen 7 2700 против Ryzen 7 1700 – стоит ли геймерам покупать бюджетный 8-ядерный процессор в 2020 году
6
Valorant от Riot Games мгновенно ворвалась на первое место «топа» Twitch
11
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
49
DDR5 с частотой до 8400 МГц начнет выпускать компания SK Hynix уже в этом году
43
Марк Церни поделился новой информацией о PlayStation 5
8
Медики сообщают, что 15% кошек в Ухане больны коронавирусом – что будет с собаками и другими питомцами – советы экспертов
37
Дополнение Dark Souls 3 Champion’s Ashes меняет боевую систему игры
3
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
+

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
410
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
46
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
46
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
27
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
12
Подбор процессора LGA775/771 для Nvidia GTX 750 LP
22

Сейчас обсуждают

Viktor Sidorenko
22:50
Одноклассникам сказки расскажешь
Какая видеокарта нужна для World of Tanks – подбираем оптимальное решение для самой популярной игры вместе с экспертами Сomputerbase
Янчик Петрова
22:48
"естественно, только при благоприятных температурных условиях" - это значит под азотом?
Характеристики Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K — теперь официально
Ahmed Ragutyan
22:48
Еще какой. 6/12 от амуды так и не обогнали 8700K. А 9900K и 5нм с DDR5 не обгонят.
Характеристики Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K — теперь официально
Yolanda Tarska
22:46
А сейчас какой, неужели не хватает.
Характеристики Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K — теперь официально
warmuza
22:46
Опять будет на 4-5 фпс отставать? Это провал.
Характеристики Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K — теперь официально
Стас Гусаров
22:45
По прибыли интел себя хорошо чувствует по той причине, что десктопные процы составляют очень не большой процент их доходов.
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
mimigen
22:44
Попробуем с другой стороны. У нас ведь много допущений на сайте, так? Сегодня я могу удалить подобное ваше сообщение, как оскорбление. Не предупреждая и не согласовывая с Вами. Получите облегчение? Аг...
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
Стас Гусаров
22:44
При чем тут цены и твой алик? Это статистика не по России, а по всей аудитории стим.
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
daring
22:44
с этим?
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Ahmed Ragutyan
22:43
Кек. Судя по сливу от 1usmus - в декстопах ZEN 3 монолитной компоновки не будет, и в КП все останется по прежнему. Ryzen так и не суждено обогнать Intel в играх. Пофиксят КП, будут меньше задержки, т...
Характеристики Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K — теперь официально
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем