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Следующее поколение настольных процессоров Intel Core уже рядом. Мы уже видели десятки утечек, намёков и тестов, в которых смогли обсудить как сильные, так и слабые стороны нескольких наиболее интересных моделей. Тем не менее, одно дело утечки, а другое официальная информация. Сегодня мы не откроем Америку, однако вы будите точно знать, чего ждать от Intel.

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Сегодня у нас информация с официальных слайдов Intel. Это маркетинговые материалы, которые будут использоваться для рекламы будущих процессоров. Можно сказать, что это методичка для продавцов розничных сетей, которые должны будут ошеломлять неискушённых покупателей наиболее продвинутыми характеристиками процессоров. На плакатах перечислены следующие процессоры семейства Comet Lake-S: Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.

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Итак, наиболее производительные чипы получат новую технологию Thermal Velocity Boost, которая позволит флагману линейки – 10-ядерному Core i9-10900K разгоняться до 5.3 ГГц. Также полностью подтвердилась информация, согласно которой этот процессор сможет работать на частоте 4.8 ГГц на всех десяти ядрах. Соответственно: у Core i7-10700K это будет – 8 ядер на 4.7 ГГц; у Core i5-10600K – 6 ядер на 4.5 ГГц. Предварительные оценки говорят, что прирост тактовой частоты, увеличение количества ядер и включение многопточности там, где её не было ранее, принесёт до 30% прирост производительности.

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