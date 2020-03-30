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GeForce GTX 1650 – одна из наиболее популярных видеокарт. Всё дело в правильном ценнике. На самом деле до сих пор можно купить видеокарту AMD Radeon, которая будет быстрее и дешевле, но большая часть пользователей привыкла к зелёным картам. GTX 1650 позволяет вам оставаться на плаву в бескрайнем море современных игр, если вы готовы снижать разрешение и настройки графики. Именно поэтому её небольшая модификация пройдёт почти незаметно.

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В данный момент GTX 1650 комплектуется 4 Гб памяти стандарта GDDR5. Это сказывается на пропускной способности памяти и её тактовой частоте. Ещё в феврале появились слухи о том, что производитель собирается перевести её на более новую GDDR6. Вот только ни мотивов, ни конкретных фактов не было. Сейчас надёжный источник заявил, что такая видеокарта выйдет, но случится это тихо, без анонсов.

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Казалось бы, это отличный подарок для пользователей. На самом деле – нет. Карты будут иметь разную маркировку, но, кроме небольшого количества читателей технических ресурсов об этом почти никто не узнает. Тогда зачем всё это было? На самом деле таким образом NVIDIA пытается сэкономить или заработать несколько долларов на каждой видеокарте (а может и то, и другое). Как выяснилось, производство памяти GDDR5 стремительно уменьшается. Всё больше линий переводятся на более новую GDDR6. Производителю просто выгоднее купить больше памяти одного стандарта, чем продолжать закупки двух разных типов памяти. Продолжать устанавливать медленную GDDR5 – дорого для бизнеса.

В настоящее время неясно, какой буст получит GTX 1650 от новой памяти. Важно помнить, что пропускная способность памяти вырастет со 128 до 192 Гб/с, а это немало, да и тактовая частота у GDDR6 выше. NVIDIA точных данные не предоставила, а значит, узнаем, когда такие видеокарты начнут появляться у энтузиастов.