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GeForce GTX 1650 готова обзавестись версией с памятью типа GDDR6

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Иерархия видеокарт NVIDIA серии GeForce GTX 1650 достаточно проста: базовая версия сочетает 896 потоковых процессоров с 4 Гбайт памяти типа GDDR5, вариант SUPER предлагает 1280 потоковых процессоров и 4 Гбайт более быстрой памяти типа GDDR6. Как сообщает ресурс VideoCardz, В базе данных ЕЭК компания MSI за регистрировала видеокарты GeForce GTX 1650 с суффиксом «D6» в названии, который очевидным образом указывает на наличие памяти типа GDDR6.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Если эта запись не является результатом какого-то недоразумения, то MSI вполне может выпустить «промежуточную» версию GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6. Сколько у видеокарты при этом будет потоковых процессоров, остаётся только догадываться. Вряд ли покупателям будут предложены все 1280 штук, потому что это уже будет аналог GeForce GTX 1650 SUPER.

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Теги

msi видеокарты gddr5 gddr6 geforce gtx 1650 geforce gtx 1650 super
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