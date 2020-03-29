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О жёсткой конкурентной борьбе Intel против AMD знают все наши постоянные читатели. В настоящий момент продажи процессоров лучше идут у синих, но по уровню производительности красные опережают их с большим отрывом. Особенно это заметно на рынке высокопроизводительных и серверных чипов. Похоже, у них появился очень сильный конкурент.

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Marvell объявила о выпуске своего нового процессора ThunderX3, который представляет собой третье поколение чипов в портфолио компании. Это 96-ядерный процессор, работающий на ядрах Arm v8.3, способных разгоняться до 3 ГГц. Но, главной особенностью чипа стало внедрение новой технологии многопоточности на массовый рынок. ThunderX3 имеет 384 виртуальных потоков. Это значит, что он может выполнять не 2, а 4 потока на ядро.

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Производитель заявляет, что новый процессор способен обеспечить более высокую производительность на ватт, чем главные конкуренты Intel и AMD. По собственным подсчётам, преимущество доходит до 120%. ThunderX3 отлично справляется с облачными вычислениями и многими другими востребованными задачами, которые предъявляются к современным серверным чипам. Marvell пока не предоставила сравнительных тестов, а также более точной технической информации, объявив, что эти данные будут доступны до конца 2020 года. По всей видимости, пока компания решила продемонстрировать новую технологию, лишний раз громко напомнив о своём существовании.