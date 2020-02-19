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Некоторое время назад мы делали материал по китайским процессорам Zhaoxin. У компании большие планы и очень весомые достижения. Так, последний процессор смог показать значительный рост, почти в 3 раза превышающий предыдущее поколение. Также Zhaoxin сообщила, что к 2021 году перейдёт на 7-нм техпроцесс TSMC. Несмотря на подобные успехи, в гонке на китайском рынке участвуют и другие компании.

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Hygon Dhyana ранее выпускала процессоры на основе архитектуры Zen, которая досталась ей в ходе соглашения с американской AMD. Это были полные копии 1-го поколения процессоров Epyc, на борту у которых было по 32 физических ядра. Как стало известно, Hygon не только смогла самостоятельно создать новый чип, но и уже производит его в коммерческих масштабах.

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Текущие баллы китайского процессора: FS Physics CPU: 9175. В то время как Intel Core i7-7600K: 9020. Процессор получил 8 ядер с функцией многопоточности. Технологии турбобуста нет. Только штатные частоты, которые равняются 3.2 ГГц. Согласно полученным сведениям, процессоры получились настолько удачными, что они уже могут обходить Intel Core i7-7600K. Точной информации о техпроцессе и многих других характеристиках нет, но перед нами очередной эффективный плод работы китайской полупроводниковой промышленности, которая под давлением торговой войны развивается семимильными темпами.