Коронавирус пришёл и не собирается уходить. Десятки стран на карантине, другие только готовятся к опасной пандемии. В это время многие эксперты советуют переходить на удалённую работу. Естественно, если вы работаете на хлебозаводе, то удалённо никак, но многие другие имеют такую возможность. Именно для них и предназначается наш материал.

Для удалённой работы нужен современный компьютер. Нельзя сказать, что он должен быть невероятно быстрым. Как правило, большинству людей не требуются мощности Ryzen Threadripper 3990X. Именно поэтому мы вооружимся советами экспертов Рcgamesn и сделаем небольшую подборку правильного компьютера для удалёнщиков.

Лучший процессор: AMD Ryzen 5 3600. 6 ядер, 12 потоков и современная 7-нм архитектура позволят вам не беспокоится о недостатке производительности как в играх, так и в сложных рабочих задачах.

Лучший SSD: Аddlinks S70 1TB NVMe. Преимуществом данного накопителя является его скорость и цена, которые значительно превосходят большинство конкурентов. Если вы ограничены в бюджете, можно взять версию на 512 Гб, она также быстра, но сэкономит вам немного денег.

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Corsair LPX 16 ГБ (2 x 8 ГБ) DDR4. Преимуществом этой памяти считается её тактовая частота в 3 200 МГц и неплохой разгонный потенциал. Кроме того, она стоит не так дорого, как более продвинутые модели.

Лучшая видеокарта: Nvidia GTX 1650 Super. Эта видеокарта стоит около 150 долларов и способна справиться с любыми задачами. Если же ваша работа связана с дизайном или рендерингом, эксперты рекомендуют AMD Radeon RX 5700 XT. Этот красный монстр способен удивить даже самых больших фанатов компании Nvidia. Кстати, работая не забывайте про игры. Куда без них?

Дополнительные комплектующие. Вам может понадобиться веб-камера и микрофон. Если вы не собираетесь устраивать дома звукозаписывающую студию, то вас устроит самый простой микрофон и веб-камера. Не стоит забывать о наушниках. У экспертов на этот счёт есть своё мнение, мы же рекомендуем выбирать, исходя из личных предпочтений. Большинство известных компаний делает отличные наушники стоимостью до 100 долларов.

P.S. Не забудьте про стол и стул. Лучше выбрать удобное кресло, ведь вам за ним сидеть не меньше восьми часов.