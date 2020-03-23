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На прошлой неделе Sony и Microsoft рассказали о технических характеристиках своих игровых приставок следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. С каждой из них можно ознакомиться по ссылкам (Sony и Microsoft). Несмотря на первые заявления тех, кто якобы уже успел познакомиться с новыми консолями, сейчас делать какие-либо выводы рано. Тем не менее, эксперты обратили внимание на одну интересную подробность, которая позволяет сделать далеко идущие выводы.

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Сегодня один из журналистов wccftech сообщил, что всё это время Sony и Microsoft не зря называли архитектуру графического процессора RDNA2 кастомной. Как оказалось, сделано это для того, чтобы геймеры не путали компьютерные видеокарты с тем, что появится в игровых приставках. Судя по всему, архитектура настольных видеокарт будет значительно отличаться от её реализации в приставках. Мало того, есть мнение, что это будет чуть ли не другая архитектура, по крайней мере другая её реализация. При этом автор оригинального материала утверждает, что RDNA2 для ПК будет лучше той, что получат владельцы игровых приставок следующего поколения.

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