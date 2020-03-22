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С некоторыми ключевыми характеристиками нового DirectX 12 Ultimate наши читатели уже могли познакомиться ранее. Эксперты сообщали о большом технологическом прорыве, который не только позволит унифицировать разработку игр, но и увеличит производительность существующих видеокарт. Скажем прямо, подобные обещания даются часто, а вот в реальности они так и не находят своего воплощения. Похоже, на этот раз всё совершенно не так.

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Продемонстрировать все преимущества новой технологии решил главный инженер Microsoft, а также Xbox Advanced Technologies Group Мартин Фуллер. По его словам, Mesh Shaders обеспечат гораздо более высокий уровень графики в играх следующего поколения, позволив увеличить производительность текущих видеокарт. Стоит заметить, что новая технология работает только на видеокартах Nvidia RTX и AMD RDNA2, поэтому обладатели решений без трассировки лучей не получат никаких преимуществ.

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Для демонстрации значительного улучшения производительности и качества изображения при рендеринге сцены с большим количеством сложных объектов была выбрана видеокарта RTX 2080 Ti. Кроме того, в тестах участвовала игровая приставка Xbox Series X. Первая работала в разрешении 2К, а вторая – в 4К. С результатами эксперимента можно ознакомиться на видео. Мы же, со своей стороны, отметим, что игровая приставка смогла уменьшить время рендеринга сцены в 2 раза, по сравнению с отключённой функцией Mesh Shaders. Не менее впечатляющие результаты у RTX 2080 Ti. Точной даты выхода нового DirectX 12 Ultimate пока нет. Вероятно, он появится вместе с консолями следующего поколения.