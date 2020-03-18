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От игровой приставки Sony PlayStation 5 ждали чуда. В сети то и дело появлялись невероятные слухи, которые прочили новой игровой консоли просто невероятные технические характеристики. Несколько дней назад Microsoft рассказала о том, что будет внутри консоли Xbox Series X. Фанаты японской корпорации затаили дыхание и были уверены, что ответ Sony будет сокрушительный. Давайте разберёмся, что произошло на самом деле.

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В начале официальные технические характеристики:

Процессор : 8-ядерный на архитектуре Zen 2, работающий на тактовой частоте до 3.4 ГГц.

: 8-ядерный на архитектуре Zen 2, работающий на тактовой частоте до 3.4 ГГц. Видеокарта : графический чип, основанный на архитектуре RDNA 2, имеющий 36 вычислительных блоков. Тактовая частота – 2.33 ГГц. Пиковая производительность – 10.28 TFLOP.

: графический чип, основанный на архитектуре RDNA 2, имеющий 36 вычислительных блоков. Тактовая частота – 2.33 ГГц. Пиковая производительность – 10.28 TFLOP. ОЗУ : 16 ГБ стандарта GDDR6, с пропускной способностью 448 Гб/с.

: 16 ГБ стандарта GDDR6, с пропускной способностью 448 Гб/с. Накопитель: NVMe SSD объёмом 825 Гб.

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Представители компании рассказали о невероятном звуке, о продвинутой виртуальной реальности, а также других любопытных наработках. На самом деле всё это очень важно, но многих интересуют именно технических возможности, поскольку, покупая игровую консоль геймеры рассчитывают оставаться в тренде как минимум 5 лет. Очевидно, что с новой PlayStation 5 так не получится.



Во время анонса был сделан упор на компактность. Sony утверждает, что она будет маленькой и тихой. Ясно, что 10 TFLOP – это слишком мало в 2020 году. Новая игровая приставка – это компромисс. Японская компания не хочет субсидировать стоимость приставки, стараясь сделать её безубыточной. Вероятно, она будет дешевле Xbox Series X, вполне возможно, что первый год воспользоваться преимуществами 12 TFLOP консоли от Microsoft смогут далеко не все производители игр. Но тот факт, что вам придётся уже через пару лет покупать Pro-версию, не вызывает никаких сомнений.