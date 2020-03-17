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В ходе недавнего анонса новой игровой приставки Xbox Series X, Microsoft решила поделиться ключевыми характеристиками с фанатами, считающими дни до того момента, когда она попадёт в магазины. Давайте перечислим то, что стало известно:

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Процессор: 8-ядерный кастомный на архитектуре Zen 2 с тактовой частотой до 3.8 ГГц и до 3.66 ГГц в случае использования многопоточности.

Видеокарта: кастомное видеоядро на архитектуре RDNA 2 с 52 CU. Тактовая частота: 1.825 ГГц. Размер кристалла: 360.45 мм 2 .

. Оперативная память: 16 Гб стандарта GDDR6.

Накопитель: NVMe SSD до 1 ТБ, с возможностью расширения, а также поддержка установки внешних накопителей самого современного стандарта USB 3.2, обратная совместимость с предыдущими стандартами.

Кроме того, Microsoft заверила, что игровая приставка будет справляться с играми в разрешении 4K@120 FPS. Особый акцент был сделан на трассировке лучей. Как сообщили представители компании, производительность видеодра будет достигать внушительных 12 TFLOP, однако, во время использовании аппаратной трассировки лучей, этот показатель сможет эффективно масштабироваться до 25 TFLOP. Таким образом, в новой игровой приставке включение трассировки лучей должное не замедлять, а ускорять запущенные игры.

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Ещё более любопытны высказывания, в которых скорость вводы-вывода консоли сравнивалась с обычным ПК. Новая технология DirectX – DirectStorage выводит производительность на новый уровень. DirectStorage экономит производительность процессора. Технология настолько прорывная, что в настоящий момент нужно собрать 13 ПК на Zen 2 для того, чтобы производительность ввода вывода оказалась равна игровой консоли Xbox Series X. Единственное, чего мы теперь не знаем, это цена консоли, которая определит судьбу и популярность новой игровой приставки.