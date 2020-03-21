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Несколько дней назад была представлена новая игровая приставка PlayStation 5. Её анонс состоялся спустя несколько дней после Xbox Series X и вызвал смешанные чувства. Сказать, что новая консоль получилась плохой, нельзя, но она явно проигрывает конкуренту по части чистой производительности. Во время презентации Sony всё время делала упор на быстрый накопитель стандарта NVMe SSD, получивший объём 825 Гб. Руководство компании раздавало фантастические обещания, согласно которым новая игровая приставка сможет загружать игры в десятки и даже сотни раз быстрее, чем это делает нынешняя PlayStation 4. Давайте разберёмся, так ли это на самом деле.

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Всех пытливых читателей мы отсылаем к нашему февральскому материалу, которые поставил в тупик даже видавших виды экспертов. Всё дело в том, что производительность современных SSD стандарта PCIe 3.0 избыточна для игр. Для того, чтобы вывести изображение на экран, нужно принимать в расчёт всю систему. А это: и процессор, и оперативная память, и видеокарта. Не последнее место в списке занимает накопитель, но место у него явно не первое.

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Если не верите тестам известного блогера, изучите информацию по ссылке , там эксперты однозначно заявляют, что быстрые твердотельные накопители NVMe стандарта PCIe 3.0 и даже PCIe 4.0 оказывают незначительное воздействие на игровую производительность. SSD в PlayStation 5 получил скорость чтения на уровне 5.5 Гб/с против 2.4 Гб/с на Xbox Series X. При этом, производительность оказалась на 15% медленнее, чем у конкурента. По мнению экспертов, Sony может оказаться заложницей неверных решений. Фактическая разница в работе накопителей между приставками будет приближаться к нулю, чего не скажешь о теоретических возможностях графики.



Насколько это скажется на играх, неясно. Sony всегда может выпустить игровую консоль с приставкой «PRO». Мало того, первый год разработчики игр будут просто неспособны загрузить PlayStation 5 на полную, а значит разница между конкурентами какое-то время ощущаться не будет.