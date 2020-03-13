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Процессоры компании AMD совершили огромный рывок в 2019 году. В настоящее время почти не осталось направлений, в котором Intel могла бы тягаться с красными на равных. Отставание настолько велико, что даже руководство компании призналось, что устранить его будет непросто. Ранее ходили слухи о перспективных процессорах Alder Lake, которые будут построены на 7-нм техпроцессе, однако, по мнению экспертов, даже они не способны вернуть лидерство синим.

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Первые чипы по нормам 7-нм техпроцесса ожидаются в 2021 году. Судя по всему, это будут небольшие партии, которые предназначаются для того, чтобы руководство Intel могло сообщить инвесторам, что фабрики уже приступили к производству продвинутой технологии. В массы 7-нм процессоры поступят не ранее 2022 года. Это согласуется с новой (старой) стратегией tick-tock, предполагающей двухлетний процесс освоения и выпуска полупроводниковых изделий в рамках нового техпроцесса. Важно понимать, что это оптимистичные планы, а значит выпуск зрелых процессоров по нормам 7-нм техпроцесса может начаться в 2023 году.

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Ранние утечки указывают, что при переходе к 5-нм техпроцессу Intel откажется от транзисторов FinFET и перейдет к транзисторам с затвором GAA. К слову, именно такой же стратегии придерживается Samsung, имеющая в арсенале восьми и шести-нанометровые чипы. Ждать выхода 5-нм чипов ранее 2023 года не стоит. Важно понимать, что это будет первое поколение, которое, скорее всего, также выйдет ограниченным тиражом. На 2022-2023 года у AMD намечен выход 5-нм процессоров. Эксперты утверждают, что только после 2023 года Intel удастся восстановить паритет с AMD, а, возможно, даже вернуть себе лидерство в полупроводниковой отрасли.