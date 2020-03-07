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Вчера мы сообщали, что в сети появилась информация о цене на новую игровую консоль следующего поколения Xbox. Судя по всему, Microsoft планирует выпустить по меньшей мере две приставки, одна из которых получит бюджетную начинку и будет интересна пользователям облачного сервиса Xbox Cloud.

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В ходе последней конференции руководство AMD подтвердило , что Sony и Microsoft уже имеют на руках полностью готовые прототипы игровых приставок следующего поколения. Было подтверждено, что они построены на улучшенных архитектурах Zen2 и RDNA2, созданным по нормам 7-нм техпроцесса. Также представители AMD проинформировали , что, начиная со 2 квартала 2020 года, Sony и Microsoft будут активно наращивать производство приставок.

Таким образом, согласно планам, к концу осени обе консоли должны поступить в магазины в достаточном количестве. По крайней мере, так планировалось. Рассказав о полной готовности к запуску производственного цикла, AMD уточнила, что на реализацию планов может повлиять коронавирус. Есть очень высокая вероятность того, что далеко не все желающие смогут получить приставку на новогодние праздники. Красные рассказали, что есть проблемы в поставке некоторых компонентов, которые производятся на материковом Китае. В данном случае может быть три сценария:

Sony и Microsoft удастся решить логистические трудности и игровые консоли прибудут в нужное время в достаточном количестве.

Sony и Microsoft выпустят только часть консолей, получив на старте дефицит и огромное количество перекупщиков с завышенными ценами.

Sony и Microsoft перенесут начало продаж на более поздние сроки.

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Насколько всё плохо с поставками, неизвестно. Первый сценарий уже сейчас выглядит нереализуемым, а значит: либо геймеры не получат свои консоли в 2020 году вообще, либо заплатят за них в двое больше.