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Мы уже знаем, что процессор новой игровой приставки Xbox Series X будет довольно посредственным. Согласно аналитическим данным, нас ждёт что-то похожее на Ryzen 5 1600. Это позволит увеличить производительность в 4 раза по сравнению с текущим поколением Xbox One, однако всё равно меньше, чем ждали многие фанаты компании. Как стало известно, Microsoft готовит ещё одну версию игровой консоли, которая отличается крайне демократичной ценой.

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Новая приставка носит название Xbox Series S или Локхарт. Производительность видеокарты в ней составит всего 4TFLOPS. Это гораздо меньше заявленных ранее 10+TFLOPS, которые должна получить стандартная версия игровой консоли. Эксперты полагают, что перед нами специальная версия. Её ключевой особенностью станет поддержка потокового сервиса Xbox, который будет работать по аналогии с Google Stadia.

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Приставка лишена оптического привода и получит уменьшенное количество оперативной памяти. Сообщается о 16 ГБ ОЗУ, 12 из которых отводится под видеокарту и 4 для функционирования операционной системы. Цена на эту версию консоли составит 300 долларов. Вполне возможно, что она выйдет немного позднее оригинальной приставки, поскольку в настоящее время сервис Xbox Cloud явно не готов к приёму миллионов новых пользователей.