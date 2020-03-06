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Последние несколько месяцев миллионы геймеров ждали анонса флагманской видеокарты Big Navi, которая должна была вывести AMD в лидеры, доказав, что красные умеют делать быстрые энергоэффективные решения. Чуда не произошло. Несмотря на все наши надежды, долгожданная Radeon RX 5950 XT, похоже, никогда не выйдет. Но, обо всём по порядку.

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Если критически подходить к более чем трёхчасовому шоу, которое провело о руководство AMD, то мы не узнали практически ничего нового. Всё это так или иначе уже обсуждалось и не раз. 5 марта оказался отличным поводом связать всю информацию воедино.

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Наибольшее разочарование вызвал анонс архитектуры RDNA2. Всё это мы уже знали. Знали о трассировке лучей, о повышенной производительности и пониженной энергоэффективности. Ещё более печальным оказалось то, что на инженерном образце видеокарты на архитектуре RDNA2 работает демонстрационная версия Microsoft DXR 1.1, используя при этом аппаратную трассировку лучей. Это значит, что на руках у AMD нет готового образца дискретной видеокарты, который можно было бы показать.

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Отставание от NVIDIA увеличивается. Теперь зелёным можно не спешить с выпуском своего нового поколения видеокарт на архитектуре Ampere. Что до новой информации, то можно предположить, что раньше осени ждать анонса Big Navi не стоит. И это не говоря о заявленных 50% прироста производительности по сравнению с текущим поколением. Ясно, что не этого ждали истинные фанаты красной компании.