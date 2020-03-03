Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В январе 2020 года AMD выпустила видеокарту Radeon RX 5600 ХТ. На неё возлагались повышенные надежды, поскольку она должна была закрыть нишу, образовавшуюся после ухода с рынка RX Vega 56 и 64. Первый удар по красной карте был нанесён ещё до начала её продаж. Несколько версий GeForce RTX 2060 опустились в цене до 279 долларов, сделав новинку неинтересной большинству геймеров. Понимая, что ситуация требует срочного вмешательства, AMD выпустила BIOS, который повышал тактовые частоты и пропускную способность, позволяя Radeon RX 5600 ХТ конкурировать с зелёными картами. Долгое время оставалось неясно, удалось ли красным убедить покупателей в том, что новая видеокарта заслуживает их внимания. Как выяснилось, не удалось.

реклама

Перед нами данные Steam, которые свидетельствуют о том, что продажи красных видеокарт за февраль снизились. При этом, NVIDIA не прекращала рост. Если посмотреть на список карт, которым удалось преодолеть 1%, то среди них будут только две видеокарты Radeon: RX 580 и RX 570.

реклама

реклама