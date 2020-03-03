Продажи видеокарт AMD падают – Radeon RX 5600 ХТ не заинтересовала покупателей – NVIDIA в очередной раз нарастила рыночную долю
В январе 2020 года AMD выпустила видеокарту Radeon RX 5600 ХТ. На неё возлагались повышенные надежды, поскольку она должна была закрыть нишу, образовавшуюся после ухода с рынка RX Vega 56 и 64. Первый удар по красной карте был нанесён ещё до начала её продаж. Несколько версий GeForce RTX 2060 опустились в цене до 279 долларов, сделав новинку неинтересной большинству геймеров. Понимая, что ситуация требует срочного вмешательства, AMD выпустила BIOS, который повышал тактовые частоты и пропускную способность, позволяя Radeon RX 5600 ХТ конкурировать с зелёными картами. Долгое время оставалось неясно, удалось ли красным убедить покупателей в том, что новая видеокарта заслуживает их внимания. Как выяснилось, не удалось.
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Перед нами данные Steam, которые свидетельствуют о том, что продажи красных видеокарт за февраль снизились. При этом, NVIDIA не прекращала рост. Если посмотреть на список карт, которым удалось преодолеть 1%, то среди них будут только две видеокарты Radeon: RX 580 и RX 570.
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рекламаНе менее красноречивые данные предоставила немецкая Mindfactory, которая традиционно демонстрирует высокие продажи продукции AMD. Утверждается, что за февраль продажи видеокарт Radeon снизились с 43.48% до 36.03%. Если подобное наблюдается в этой торговой сети, то даже сложно представить, насколько всё плохо в мировых масштабах. Вся надежда на то, что AMD сможет отыграться на следующем поколении видеокарт. Однако, пока дела у красных идут очень плохо.
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