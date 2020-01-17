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Сегодня стало известно о том, что NVIDIA официально снизила цену на свою видеокарту GeForce RTX 2060 до 299 долларов. Ясно, что подобный шаг был, в первую очередь, направлен против ещё не вышедшей видеокарты от красных – Radeon RX 5600 XT, которая при цене в 279 долларов предлагает полное отсутствие трассировки лучей и меньшую производительность. Как сообщает ресурс techpowerup, AMD приготовила симметричный ответ, который вернёт статус-кво на рынок графических карт.

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По информации источников, AMD тут де выпустила обновлённый BIOS для производителей. Благодаря лёгкой манипуляции, тактовая частота была поднята со штатных 1375 до 1615 МГц, а в игровом режиме – с 1560 МГц до 1750 МГц. Эксперты поясняют, что это очень значительный буст, который способен поставить видеокарты красной компании в совершенно иные рыночные условия.

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Информация была получена со страницы продукта Sapphire RX 5600 XT Pulse. Однако, это далеко не все улучшения. Так, сообщается об увеличении пропускной способности памяти с 12 до 14 Гб/с. Естественно, что это не могло не сказаться на энергопотреблении. Сообщается, что теперь видеокарта будет отъедать не 150 Вт, а 160 Вт. Что же, если эта информация окажется правдивой для всех видеокарт серии RX 5600 XT, то NVIDIA придётся снижать цены на свои видеокарты снова и снова.