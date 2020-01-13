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Недавно мы сообщали о том, что компания EVGA представила свою новую видеокарту GeForce RTX 2060 KO, ключевой особенностью которой стала низкая цена. Так, решение со штатной тактовой частотой продавалось на уровне 279 долларов, а разогнанная с завода карта получила ценник 299 долларов. Если учитывать официальную цену на эту видеокарту в 349 долларов, то, по мнению экспертов, это может быть началом крупномасштабной ценовой войны между AMD и Nvidia.

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Всё это произошло на фоне анонса Radeon RX 5600 XT, предлагающей более низкую производительность за цену в 279 долларов. Как утверждают аналитики, следом за EVGA снижать цены начнут и другие производители. Тем не менее, до начала продаж карты от AMD остаётся неясно, примет ли красная команда решение снизить цены на новую модель или проигнорирует такой выпад. Как бы то ни было, многие указывали на то, что неясно, когда EVGA начнёт продажи своей дешёвой видеокарты.

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Как сообщает ресурс techpowerup, ждать не нужно. На официальном сайте компании уже сегодня можно купить разогнанный вариант Radeon RTX 2060 KO Ultra за 279 долларов. Как сообщается, первое время видеокарта будет продаваться дешевле на 20 долларов, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Заказы можно сделать сегодня, отгрузка начнётся до конца текущей недели.