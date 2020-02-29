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Бестселлеры 2018-2019-х годов - Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060 почти ушли со сцены. На замену им пришло новое, более производительное поколение видеокарт, которые радуют не только своей скоростью, но и низкими ценами. Эксперты сайта Рcgamesn тщательно изучили каждую из новых видеокарт и готовы дать рекомендации о том, какая модель в 2020 году лучшая для покупки в своей ценовой категории.

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AMD Radeon RX 5600 XT. Выпустив эту карту AMD смогла выполнить сразу две задачи: первую – создать эффективную и недорогую замену Vega 56 и 64. Второе – поставить на неё привлекательную цену, которая будет эффективно конкурировать с более дорогими представителями NVIDIA. Самое главное при покупке такой карточки, убедиться, что перед вами версия с новым BIOS, который повышает тактовые частоты и пропускную способность памяти до 14 ГБ/с.

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Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Если у вас всего 230 долларов, то эта видеокарта будет лучшим вариантом для покупки. Она обеспечивает приемлемую производительность, которой будет достаточно на несколько лет вперёд для игр в разрешении 1080р.

Прожиточный минимум: AMD Radeon RX 5500 XT 8 Гб. Эта видеокарта не стала лучшим выбором, поскольку, по мнению многих экспертов, получила слишком высокий ценник. Тем не менее, если вы покупаете карту до 200 долларов – это минимальный вариант, на который стоит обращать внимание. Именно она пришла на смену легендарным RX 580 и RX 590, обеспечивая низкое потребление и тишину, которую ценят многие геймеры.

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Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Эта видеокарта для здравомыслящих людей, которые могут себе позволить потратить 500 долларов на развлечения. Всё, что дороже, не оправдывает вложений, всё, что дешевле, отстаёт с большим отрывом. Кроме того, нельзя забывать о волшебных лучах, которые идут в комплекте, обеспечивая новый игровой опыт и графику уровня «ультра» в разрешении 2К.

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